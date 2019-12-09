В Госдуме призвали ужесточить закон о СМИ из-за фейка «Фонтанки»

В распоряжение Федерального агентства новостей попали новые доказательства фальсификации «Фонтанкой» «расследования» о Руслане из Брянска, которого либеральное издание из Петербурга пыталось выдать за бойца ЧВК «Вагнера», сочинив с ним интервью и указав данные загранпаспорта мужчины, которые не совпадают с его реальным документом. В Госдуме считают, что подобное поведение СМИ недопустимо и призывают наказать газету за распространение фейков.

«Конечно, это далеко не первый случай, когда либеральное издание, желая создать у своих читателей нужную ему картинку, публикует фейки и не удосуживается проверять информацию», — заметил в беседе с ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров.

Он напомнил недавнюю историю с «Медузой», которая опубликовала фейк о ЧВК «Вагнера» в Ливии, ссылаясь на 20 анонимных источников, а единственный респондент, чье имя было названо в этой статье, заявил, что не давал «Медузе» никаких комментариев. Парламентарий считает, что с подобным распространением дезинформации нужно заканчивать.

«В свое время я предлагал сделать закон о СМИ законом о средствах именно информации, а искажение информации приравнять к выпуску бракованных товаров. У нас же есть ответственность за выпуск брака. За испорченный продукт питания можно заплатить большой штраф, а при отягчающих обстоятельствах — даже в тюрьму сесть. Средства массовой информации должны распространять достоверные сведения, а не свои фантазии. И на работу они должны принимать тех, кто умеет информацию собирать, а не фантазировать», — напомнил Евгений Федоров.

Депутат обратил внимание на то, что у «Фонтанки» отсутствует корреспондентская сеть по стране.

«Это означает, что им негде брать данные. Они могут их только выдумывать, либо с кем-то договариваться, но в этом я сильно сомневаюсь. Но в любом случае, фейковое расследование «Фонтанки» наводит на мысль, что нужно срочно ужесточать закон в плане ответственности журналистов за распространение недостоверной информации. Почему производители продуктов питания и других товаров несут ответственность за свою продукцию, а СМИ — нет? Они тоже должны отвечать за свой информационный продукт», — считает Евгений Федоров.

«Расследование», о котором идет речь, посвящено нашумевшему видео, на котором запечатлен инцидент в Сирии в 2017 году. Оно опубликовано «Фонтанкой» 22 ноября — вслед за «расследованием» журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, который представил ликвидацию террориста как казнь солдата-дезертира правительственной армии Сирии, осуществленную бойцами ЧВК «Вагнера». И если Коротков утверждал, что один из участников этого инцидента — некий Станислав Д., то Александр Ермаков из «Фонтанки» заявил, что сумел идентифицировать другого «бойца ЧВК «Вагнера»» по имени Руслан.

По версии «Фонтанки», житель Брянска является участником боевых действий в Чечне, а в 2017 году был в командировке в Сирии. Автору «расследования» якобы удалось дозвониться Руслану и задать ему каверзные вопросы, на которые мужчина отвечал весьма уклончиво. Однако, как выяснил ФАН, реальный Руслан (его фамилия — Нехаев) никогда не общался с сотрудниками «Фонтанки», не участвовал ни в каких боевых действиях и никогда не был в Сирии. Газета просто использовала его имя, место жительства и работы, чтобы преподнести информацию в выгодном ей свете. В связи с чем настоящий Руслан собрался подавать на «Фонтанку» в суд.

Более того, в тексте петербургского издания указываются последние три цифры загранпаспорта предполагаемого «бойцы ЧВК «Вагнера»». Однако Руслан показал ФАН свои документы — данные не совпали.

Федеральное агентство новостей обратилось в Роскомнадзор, Генпрокуратуру РФ и Союз журналистов России с просьбой проверить публикацию «Фонтанки» на предмет дезинформации читателей и дать оценку действиям сотрудников либерального СМИ.