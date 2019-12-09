В Совете Федерации открылась выставка памяти 6-й роты псковских десантников

В День Героев Отечества в Совете Федерации открылась передвижная мемориальная экспозиция, передает Федеральное агентство новостей. Она посвящена 20-летию подвига воинов-десантников знаменитой 6-й роты, погибшей в борьбе с террористами на Северном Кавказе во время боя в Аргунском ущелье.

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ России оказались на пути более двух тысяч боевиков. В военных кругах это событие называют «маленьким Сталинградом».

90 русских ребят приняли бой, в живых осталось только шесть. 21 десантнику присвоили звание Героя России посмертно, 63 также посмертно получили ордена Мужества. В Москве и Пскове стоят памятники 6-й роте, о ее бойцах сняты фильмы «Русская жертва», «Прорыв», сериал «Честь имею», поставлен спектакль «Воины духа».

За несколько месяцев до 20-летия трагедии и в преддверии года 90-летия ВДВ России в Совете Федерации при участии ДОСААФ России открыли передвижной проект памяти 6-й роты псковских десантников — 84 планшета с портретами погибших десантников и описанием их подвига.

«Вы знаете, что вся страна, весь народ гордится [их] бесстрашием и героизмом, — сказала на церемонии открытия председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к родственникам погибших героев. — Их подвиг теперь вписан в летопись славных ратных подвигов наших воинов и будет передаваться из поколения в поколение. Именно в этом смысл этой передвижной выставки».

Военачальник Андрей Сердюков, командующий Воздушно-десантными войсками России, добавил, что стойкость, мужество и отвага российских ребят «заставили весь мир уважать десантников псковской дивизии».

«Мальчишки, еще вчера сидящие за школьной партой, не просто противостояли врагам — они показали, что даже в сложной обстановке у России есть сила, способная ее защитить, — заявил Сердюков. — Патриотизм, ответственность за судьбу страны, уважение к тем, кто служил или служит в армии, — важная составляющая национального характера российского народа».

Сердюков рассказал, что перед памятной годовщиной подвига 6-й роты открывается не только выставка в Совете Федерации, но также стационарные выставки в городах, где родились герои. Например, такая выставка уже открылась и работает в Барнауле. В разных субъектах страны улицы городов и поселков, школы и юнармейские отряды называются в честь десантников 6-й роты. Их памяти посвящаются экспозиции в музеях и комнатах славы.

Артисты ансамбля имени Александрова записали песню, посвященную бойцам: диски с записью вручили в понедельник членам Совета Федерации и родителям погибших. В течение 2020 года во всех местах, где родились герои, появятся памятные бюсты.

Выставка, которую сегодня открыла Матвиенко, будет работать в Совете Федерации до 11 декабря, после ее увидят в Госдуме, затем — в администрации президента, Общественной палате РФ, воинских частях Рязани и Пскова.

1 марта 2020 года, непосредственно в годовщину событий в Аргунском ущелье, память героев почтут в Пскове в присутствии главнокомандующего и министра обороны РФ.