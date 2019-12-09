Париж вместо нашествия «желтых жилетов» переживает непрошенный визит украинских радикалов, которые добрались до столицы Франции в попытке помешать переговорам в «нормандском формате» по урегулированию в Донбассе, сообщает от стен Елисейского дворца корреспондент Федерального агентства новостей.

Впрочем, единственный «подвиг», который удалось совершить украинским националистам, это разорвать перевернутый российский флаг, который в результате и на российский-то не был похож.

В преддверии саммита в «нормандском формате» (что такое «нормандский формат», смотрите в инфографике ФАН) у стен резиденции президента Франции — Елисейского дворца — собрались журналисты. Компанию им решили составить украинские националисты, которые также пришли ко дворцу.

Один из радикалов назвался участником так называемой АТО (антитеррористической операции Киева против республик Донбасса) Андреем Казачко. «Ветеран АТО» заявил, что не только в Париже, но и во всех украинских городах и областях проходят митинги, цель которых — убедить президента Украины Владимира Зеленского, что никакие компромиссы во время саммита невозможны, и что Киеву нужно настаивать на возвращении под свою юрисдикцию не только всей территории Донбасса, но и Крыма.

Напомним, Крым является российской территорией, которую Украина незаконно удерживала после распада СССР до 2014 года. Весной 2014 года по результатам референдума Крым воссоединился с Россией. Как неоднократно подчеркивали в Москве, воссоединение состоялось в полном соответствии с международными номами и Уставом ООН.

В качестве «доказательства законности» своих притязаний украинские радикалы не придумали ничего лучше, чем публично разорвать флаг РФ. Забавно, что националисты так спешили набедокурить, что перевернули российский триколор «вверх ногами», так что фактически — разорвали флаг Сербии. (Подробнее об этом в ближайшее время читайте в материале ФАН).

После издевательств над триколором украинские националисты растянули антироссийский плакат и флаг Украины. Также радикалы раздавали прохожим листовки на французском и английском языках с заголовком: «Россия воюет не с Украиной, Россия воюет с Европой». Впрочем, как только к ним подошли французские полицейские (не более десятка), радикалы сразу все убрали и ретировались.

Компанию хулиганам составили депутаты Верховной рады, которые у стен Елисейского дворца давали интервью различным изданиям. Кстати, «палач Одессы» депутат Рады Алексей Гончаренко дал интервью антироссийскому каналу RTVi, что характерно, на русском языке.

В настоящее время лидеры четырех стран — участники саммита «норманнской четверки» — прибывают в Елисейский дворец. Сначала президент России Владимир Путин проведет двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель, в это же время у президента Украины Владимира Зеленского запланирована беседа с президентом Франции с Эммануэлем Макроном. Затем с Макроном будет беседовать Путин, а Зеленский — с Меркель.

После этого пройдут четырехсторонние переговоры в «нормандском формате» с участием лидеров России, Германии, Франции и Украины. По окончании переговоров состоится пресс-конференция Путина, Меркель, Макрона и Зеленского.

После завершения встречи в «нормандском формате» запланированы двусторонние переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского.