РФ готова рассмотреть предложения США по ядерному разоружению

Москва, 9 декабря. Москва готова внимательно рассмотреть предложения Вашингтона по вопросу ядерного разоружения, сообщил источник в МИД РФ.

«В условиях угроз, создаваемых США, разумеется, сделаем все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности», — подчеркнул он.

Россия открыта для диалога по проблематике стратегической стабильности, готовность к нему в последнее время стали демонстрировать и в Вашингтоне, подчеркнул источник в ведомстве. Он напомнил о заявлении американского президента Дональда Трампа от 25 апреля о некоем новом договоре по ядерному разоружению. Глава Белого дома впоследствии говорил о нем президенту РФ Владимиру Путину. Разговор состоялся 3 мая.

«Если заявление (…) будет облечено в форму конкретного предложения, чего до сих пор не произошло, готовы его внимательно рассмотреть», — заявил источник.

Он отметил, что Россия еще в октябре прошлого года передала США проект совместного заявления по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности.

«Но в ответ слышим отговорки, за которыми скрывается нежелание брать подобное обязательство», — констатировал источник.

Ранее директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван заявила о беспрецедентно высоком риске начала ядерной войны. Она отметила, что во всех странах, которые в настоящее время обладают таким оружием, реализуются программы его модернизации.

В качестве примера эксперты приводили США — Вашингтон располагает арсеналом в четыре тысячи ядерных боеголовок. Президент РФ не раз отмечал, что агрессоры в случае применения ядерного оружия должны понимать, что возмездие неизбежно. Он также подчеркивал, что в российской концепции применения такого вооружения нет превентивного удара.

Москва не раз заявляла, что не позволит втянуть себя в гонку вооружений. РФ выступает за продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), но Вашингтон медлит с ответом. Действие документа истекает в 2021 году.