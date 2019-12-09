Сати Казанова призналась, что раньше употребляла запрещенные вещества

Москва, 9 декабря. Бывшая солистка группы «Фабрика» Сати Казанова призналась, что в прошлом употребляла легкие наркотики, однако быстро поняла их опасность. Неожиданное заявление девушка сделала, выступая в программе «Ой, мамочки!» на телеканале «Мир».

«Ну я же должна была все попробовать. Пока я не попробую, я никому не верю. Я попробовала и поняла, что это реально очень опасно, очень страшно и ничего в этом такого радостного нет. Это не стоит того, чтобы платить такую непомерную цену», — пояснила Казанова.

Как сообщает телеканал «Мир 24», в настоящее время певица ведет здоровый образ жизни. Она практикует вегетарианство и занимается йогой.

Напомним, что ранее в употреблении наркотиков призналась другая звезда российской эстрады — Лолита Милявская. По словам артистки, она начала употреблять запрещенные вещества, чтобы бороться с усталостью. Наркотики давали ей силы сниматься в передаче «Без комплексов», хотя «на подвиги» певицу уже не тянуло. Через год Лолита поняла, что может умереть, если будет продолжать заниматься подобным саморазрушением.

Уроженка Кабардино-Балкарии Сати Казанова была участницей известной российской группы «Фабрика» с 2002 по 2010 годы. После ухода из группы занялась сольной карьерой. Ее неоднократно включали в списки самых красивых женщин России. Певица выпустила два диска — Sati Ethnica и «Спасибо тебе».

В 2017 году тайно вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Оба супруга являются последователями индуистского гуру с острова Маврикий — Свами Вишвананды. Церемония бракосочетания состоялась в российской столице. Заявление на регистрацию брака Сати и ее жених подали за год. Супруги познакомились за три года до оформления отношений — на свадьбе у друзей.