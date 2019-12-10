Сирия новости 10 декабря 07.00: склад курдских террористов найден в Турции, «спящие ячейки» ИГ схвачены в Идлибе

Сирия, 10 декабря. Крупный склад вооружения РПК обнаружен на юге Турции, «Тархир аш-Шам» захватили террористов ИГИЛ1 в Идлибе, курдские боевики обстреляли Африн. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по боевикам в Алеппо и Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: обнаружили крупный склад вооружения курдских террористов на территории Турции.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): предположительно, атаковало армию Ирака близ Багдада, убили трех боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли правительственные войска на севере Хамы, захватили две «спящие ячейки» ИГИЛ в Идлибе.

Курдские вооруженные формирования: понесли потери при подрыве на мине в Хасаке, обстреляли Африн.

Провинция Алеппо

Курдские боевики, действующие на севере Сирии, обстреляли из тяжелой артиллерии город Африн на севере провинции Алеппо. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@AleppoAMC). Напомним, север Алеппо контролируют протурецкие формирования, которые ведут борьбу с курдскими вооруженными радикалами в регионе.

Тем временем на юге Алеппо артиллерия САА нанесла удары по позициям террористов в районе города Джазрая. Об этом сообщает протурецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) заявила об успешном нападении на проамериканских боевиков в ходе рейдов коалиции США в Дейр-эз-Зоре. Источник в Twitter (@jacksanders1965) сообщает, что террористы ИГ застрелили трех боевиков SDF в городе Аль-Бусейра; в ходе рейда силы коалиции захватили трех боевиков ИГ и уничтожили еще одного.

Провинция Идлиб

Правительственные войска нанесли удары по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Хиш в Идлибе, сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan).

Между тем террористы «Тахрир аш-Шам» в Идлибе заявили, что захватили две «спящих ячейки» террористической группировки «Исламское государство». Как сообщает источник (@OGNreports), одна подпольная группа была захвачена в Мусайбине, а другая — на окраинах города Идлиб.

Провинция Ракка

Новостной источник в Twitter (@alkhbour21) сообщает о нападении на боевиков курдских вооруженных формирований на севере Сирии. Неизвестные сожгли боевую технику (вероятно, автомобили-«технички»), принадлежащие курдским боевикам, на территории города Ракка, в районе Ат-Танах.

Провинция Хама

Террористы, связанные с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам», нанесли ракетный удар по позициям правительственных войск на севере Хамы. Телеканал Halab Today сообщает о обстреле САА в районе лагеря «Джурин». Информации о потерях или пострадавших среди военных не приводится.

Провинция Хасака

Член курдских вооруженных формирований подорвался на мине в районе населенного пункта Телль-Тамр в провинции Хасака. Информацию об этом приводит новостной источник в Twitter (@alkhabour21).

Тем временем правоохранительные органы на территории Турции обнаружили крупный склад оружия террористов «Рабочей партии Курдистана», которые сотрудничали с сирийскими курдскими боевиками на севере Сирии. Как сообщает турецкий новостной источник в Twitter (@XXVII27_), в ходе операции, проведенной в городе Диярбакыр (находится примерно в 100 км от границы Сирии) было задержано около 20 подозреваемых в терроризме.

В ходе обыска на складе было обнаружено более 70 кг взрывчатых веществ, детонаторы, три автомата АК-47, гранатомет РПГ-7 и 100 снарядов к нему, а также иное стрелковое оружие.

Ирак

В Ираке продолжаются массовые протесты, не стихающие уже несколько недель. Как сообщает мониторинговый источник в Twitter (@no_itsmyturn), начальник полиции в городе Кербела — это один из главных центров протеста — ввел в городе высший уровень готовности для всех полицейских и военных подразделений.

Шесть иракских военнослужащих получили ранения в результате террористического нападения на военную часть в районе аэропорта Багдада. Как сообщает иракское агентство Al Sumaria News, неизвестные выпустили по территории лагеря армии Ирака четыре ракеты. Нападение связывают с деятельностью «спящих ячеек» ИГИЛ в Ираке.

1 Организация запрещена на территории РФ.