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«Прогресс МС-13» с новогодними подарками успешно пристыковался к МКС

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«Прогресс МС-13» с новогодними подарками успешно пристыковался к МКС

Москва, 9 декабря. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» с новогодними подарками для космонавтов пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Грузовой корабль был запущен с космодрома «Байконур» 6 декабря ракетой-носителем «Союз-2.1а», 9 декабря «Прогресс МС-13» в автоматическом режиме пристыковался к модулю «Пирс» российского сегмента МКС.

Согласно сообщению госкорпорации, корабль доставил на МКС 2,5 тонны грузов. Отмечается, что на станцию отправили 1360 килограммов сухих грузов, 50 килограммов воздуха и кислорода, 650 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

Заведующий отделом питания ИМБП Александр Агуреев в беседе с РИА Новости рассказал, что в этот раз космонавты остались без традиционной черной икры, но для праздничного новогоднего ужина им доставили оливки и маслины, фисташки и орешки, мед кремовый и пастилки яблочные, шоколад и конфеты.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.  

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Источник: Роскосмос
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