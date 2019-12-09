Москва, 9 декабря. Россияне с момента прибытия в Сирию в 2015 году постоянно боролись с террористами ИГ1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещенных в РФ экстремистских организаций), успешно оттесняя боевиков. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал житель сирийского города Джебла Али.

Собеседник ФАН вспомнил, что четыре года назад в Сирии разговоры о прибытии военных из России начались приблизительно за неделю до того, как с территории авиабазы «Хмеймим» выехала машина с российским триколором, при этом сообщения о новых военных силах в государстве стали появляться в СМИ лишь после этого момента.

По словам Али, публикации о россиянах в местных источниках информации можно было встретить достаточно часто — они выходили параллельно успехам военных в противостоянии боевикам.

Он отметил, что россияне с самого начала уверенно боролись с террористами — били ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусру» (обе организации запрещены в РФ), не останавливаясь. Они шли уверенно, оттесняя террористов. Али убежден, что «и сейчас они не остановятся».

«Русские — наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах. Был военным инженером. В 80-х русские построили здесь много общественных зданий. И после прибытия русских (в 2015 году. — Прим. ФАН) обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить террористов и боевиков. И я уверен, что и сейчас не остановятся», — поделился он.

Напомним, летом 2015 года сирийский лидер Башар Асад обратился к российскому коллеге Владимиру Путину за помощью в освобождении Сирии от террористических группировок. По распоряжению главы РФ уже 30 сентября на «Хмеймим» прибыла первая группа российских военных.

В борьбе с терроризмом в Сирии Россия приобрела уникальный практический опыт. 28 ноября на заседании Совета коллективной безопасности в Бишкеке Владимир Путин заявил о готовности РФ делиться полученными знаниями и применять их в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ФАН опубликовал третью часть из серии расследований о ситуации в Сирии, в которой рассказал о действиях России в противодействии боевикам, незаконно оккупировавшим арабское государство. Редакция представила свидетельства того, как именно россияне боролись с террористами ИГ, курдскими радикалами и другими экстремистами в Сирии. Более подробно читайте об этом в расследовании Федерального агентства новостей «Как русские заставили ИГИЛ бояться».

В первой части журналистского расследования о Сирии были представлены доказательства того, что журналист «Новой газеты» Денис Коротков связан с террористической организацией «Исламское государство»1. По информации источников ФАН, публикации его материалов о действиях России в Сирии спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Также журналисты ФАН вскрыли факты того, что США участвовали в создании, поддержке и финансировании ИГ. В публикации «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству» можно узнать о тесном взаимодействии Вашингтона с боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.