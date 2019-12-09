Гендиректор МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом

Вена, 9 декабря. Новый гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал телевизионный мини-сериал «Чернобыль» художественным вымыслом, основанным на реальных фактах.

По мнению нового главы Международного агентства по атомной энергии, речь идет вовсе не о документальном фильме, а о занимательной истории, хоть и имеющей под собой реальное историческое событие.

«Нельзя забывать, что это не документальный фильм. Потому что люди часто путают эти вещи», — подчеркнул Гросси.

Генеральный директор МАГАТЭ считает, что авария на Чернобыльской АЭС по-прежнему вызывает интерес общественности и остается в памяти людей по всему миру, поскольку это был «крупный, драматичный эпизод в истории».

Напомним, взрыв в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в апреле 1986 года. Вскоре после трагедии от лучевой болезни скончалось более 30 человек. О количестве погибших в последующие годы приводятся различные данные. В районе аварии впоследствии была образована зона отчуждения, а население Чернобыля и Припяти эвакуировали.

Сериал в жанре исторической драмы создан американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. «Чернобыль» состоит из пяти серий, посвященных как самой аварии, так и ликвидации ее последствий, расследованию причин. Премьера состоялась в мае 2019 года, пишет «Культуромания».

«Чернобыль» получил широкое признание критиков и зрителей. Американский писатель Джордж Мартин особенно отметил актерскую игру Джареда Харриса, который предстал перед зрителями в образе ученого Валерия Легасова.

Как объяснил ранее продюсер и автор сценария Крейг Мейзин, фактические ошибки в сериале – это «не неточности, а разный взгляд на происходящее». По его словам, при написании сценария «использовались разные источники информации».