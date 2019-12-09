Москва, 9 декабря. Если в ходе «нормандского саммита» вопрос урегулирования ситуации в Донбассе не будет решен по «формуле Штайнмайера», его придется решать по «формуле» Молотова-Риббентропа. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сегодня — «нормандский саммит». Пусть Украина знает: если вопрос с ДНР и ЛНР не будет урегулирован по «формуле Штайнмайера», его придется решать по «формуле» Молотова-Риббентропа», — предостерег Киев Жириновский в своем Twitter.

Парламентарий указал на то, что это будет означать для Украины «окончательный раздел», передает РИА SM-News, в результате которого Львов станет европейским, а Киев — российским.

Саммит лидеров «нормандской четверки» состоится в Париже 9 декабря. За столом переговоров встретятся канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, а также его коллеги — главы Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский. Этот формат переговоров был создан в 2014 году с целью урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Во время встречи участникам предстоит решить судьбу Донбасса, который после начала в 2014 году гражданской войны на Украине стал объектом военной кампании Киева.

«Формула Штайнмайера», о которой заявил Жириновский, была согласована на заседании контактной группы в Минске и подписана всеми ее представителями. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской народных республик на временной основе в день выборов и на постоянной основе — после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

Ранее стало известно, что на полях саммита состоится личная встреча глав России и Украины. Как рассказал помощник президента РФ, ее продолжительность «будет зависеть от лидеров».

Экс-президент Украины Петр Порошенко перед визитом в Париж посоветовал Зеленскому «избегать Путина» и не играть «на руку России», сообщает «Царьград».