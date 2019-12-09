Ливийская Национальная Армия (ЛНА) готовит крупную воздушную операцию против засевших в Триполи террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Официальный представитель сил ЛНА Халед Аль-Маджуб заявил о форсировании процесса освобождения Триполи от захвата боевиков. Это связано с тем, что недавно в небе над столицей Ливии боевики ПНС сбили МиГ-23, на котором летел генерал-майор ливийской армии Амер аль-Джукм аль-Арфе. Позже террористы пленили его на юге города эз-Завия, где упал истребитель.

По словам Халеда аль-Маджуба, летчик подвергается жестокому обращению со стороны террористов ПНС. Об этом сообщает AddressLibya.

Также официальный представитель ЛНА добавил, что движение всех самолетов ВВС в западном регионе направлено на увеличение ударов по вооруженным группировкам ПНС. По его словам, самолеты ещё в воскресенье, 8 декабря, находились в стадии подготовки к крупной воздушной операции. Их готовили для мощного удара по триполитанским террористам.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказались кадры, на которых бандиты и пособники запрещенного в России «Исламского государства»1 из самоназванного МВД ПНС Ливии издевались над пленным летчиком. Экстремисты всячески унижали немолодого пилота, фотографируясь с ним в центральном офисе триполитанского Министерства внутренних дел. Раздев его до нижнего белья, они делали селфи на его фоне, держа ливийского военного за шиворот и мочку уха.

Отметим, что летчика захватили боевики, возглавляемые Мохаммедом Салимом Бахруном по прозвищу «Беглец». Этот человек объявлен в международный розыск за торговлю мигрантами и связями с ИГ1. При этом он является сотрудником «МВД» так называемого ПНС Ливии.

Напомним, что в плену террористов ПНС Ливии так же находятся двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Россиян схватили подконтрольные главе МВД ПНС экстремиста Фатхи Башаги боевики из группировки RADA и заточили в тюрьму «Митига». Бандиты известны своим жестоким обращением с пленными.

1 Организация запрещена на территории РФ.