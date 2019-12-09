Мэр Оренбурга досрочно ушел в отставку

Оренбург, 9 декабря. Мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин подал заявление о досрочном сложении полномочий, проработав всего год в городской администрации.

Сообщается, что чиновник написал заявление 7 декабря, а 9 ушел в отставку. Теперь увольнение мэра должен согласовать городской совет, который обсудит данный вопрос 24 декабря. Как сообщает «Интерфакс», причиной отставки стал переход на новое место работы.

Исполняющим обязанности мэра стал первый заместитель градоначальника — Владимир Ильиных. Официального объявления на сайте оренбургской администрации пока сделано не было. Предполагается, что новый мэр будет избран уже после Нового года, отмечает телеканал 360.

Напомним, что Кулагин возглавил оренбургскую мэрию 20 декабря 2018 года, сменив на посту Евгения Арапова. Последний был задержан по подозрению в коррупции и отправлен в отставку. По данным следствия, мэр получил от руководства компании «УКС-инвест» взятку в размере 600 тыс. рублей взаимен на покровительство в сфере строительства. Позднее правоохранители возбудили еще одно уголовное дело о взятке 1,3 млн рублей.