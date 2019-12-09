Аллегрова удивила поклонников откровенным нарядом на «Песне года»

Москва, 9 декабря. Эстрадная певица Ирина Аллегрова удивила поклонников откровенным нарядом, который она выбрала для съемок в программе «Песня года».

Артистка пришла на выступление в черном обтягивающем платье с блестками и глубоким декольте. Фотографии с выступления появились на фан-страничке «императрицы» в Instagram, указали «Дни.ру».

Интернет-пользователи остолбенели, увидев кадры со звездой. Многие фолловеры раскритиковали образ 67-летней певицы. По мнению юзеров, Аллегрова выбрала себе платье не по возрасту.

«Безгранично люблю и уважаю Ирину и ее творчество. Но вот в этот раз с нарядом что-то пошло не так. Ну и правда, не шестнадцать ведь уже», — упрекнула звезду olga_celebration. «Иринка, немножко прикройся. Тебе не 18!» — посоветовала nazhmagambet. «Платье нужно поскромнее, грудь уже не заслуживает того, чтобы ее так оголять», — добавила vika____pol. «Почему чем старше, тем все оголеннее!? Ирина, вы прекрасны, но с нарядом перебор», — подчеркнул na_tali4464. «Ну зачем взрослой женщине так показывать грудь!? Некрасиво», — отчитал артистку giulzhenet073.

Другая часть поклонников в свою очередь похвалила звезду за откровенный костюм и осыпала ее комплиментами, отметило «Утро.ру».