Москва, 9 декабря. Российские силы не только сумели защитить от террористов христианский город Скальбия в Сирии, но и обучили местных военной науке и организации обороны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал «Охотник на ИГИЛ» («Исламское государство»1 — организация запрещена в РФ) по имени Тони.

ФАН опубликовал третий материал из большой серии, посвященной вооруженному конфликту в Сирии и предпринятым Россией мерам по урегулированию ситуации в регионе. В частности, по борьбе с ИГ1 и другими террористическими группировками.

Скальбия, расположенная на севере сирийской провинции Хама, не раз становилась центром ожесточенных боев, в особенности в 2015-2016 годах. Мирный город после падения Идлиба стал главной целью не только боевиков так называемой «умеренной оппозиции», но и террористов «Джебхат ан-Нусры»1 (организация запрещена в РФ).

В основном террористы атаковали Скальбию из города Аль-Латамина, расположенного в 20 километрах. В один из дней ожесточенных столкновений, а именно 24 августа 2017 года, боевики ракетными ударами уничтожили склад боеприпасов Сил национальной обороны Сирии (NDF). Годом ранее, 30 мая, террористы атаковали позиции сирийской армии, несколько снарядов тогда попали здание национальной больницы.

Всего за время войны в Скальбии погибли более 100 мирных жителей. Однако террористы, несмотря на яростные атаки, так и не сумели проникнуть в христианский город. Отстоять Скальбию местным силами помогла Россия.

Пострадавший от действий боевиков город является родиной «Охотников на ИГИЛ». Один из них, Тони, рассказал ФАН об ужасах, происходивших в Скальбии но начала военной операции РФ в Сирии. По его словам, неподалеку от города разместили свои позиции боевики «Джейш аль-Изза», которые позиционировались как «умеренная оппозиция».

«Но мы знали, что они террористы, которые режут головы, как ИГИЛ1, а то и чаще», — объяснил собеседник ФАН.

Боевики, как рассказал Тони, хотели войти в Скальбию, разрушить ее до основания и убить всех жителей, в особенности христиан.

Помешали планам террористов российские силы, которых встретили в городе как героев и защитников.

«Наш святой отец Абу Фади тогда сказал, что русские пришли по воле божьей защищать нас и защищать христиан», — вспомнил Тони.

Как рассказал житель Скальбии, российские военные не только дали отпор террористам, но и помогли местным силам освоить военную науку.

«Они (русские. – Прим. ФАН) как будто воевали за свои собственные родные дома. (…) И мы уверены, что они воюют не за деньги», — добавил Тони.

Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН в первом материале из серии о Сирии рассказал о том, как на ИГ работают российские либеральные журналисты. И это на фоне операции по борьбе с терроризмом, которую развернула в этой стране РФ. Речь идет о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове и его спонсоре — беглом олигархе Михаиле Ходорковском. ФАН представил несколько фактов, в том числе интервью с бывшим террористом ИГ, свидетельствующих о связи либерального корреспондента с экстремистами.

Во второй части расследования ФАН раскрыл объемы помощи, оказываемой ИГ Соединенными Штатами. Выяснилось, что силы Вашингтона принимали непосредственное участие в создании, поддержке и финансировании террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.