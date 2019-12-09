Кравчук посоветовал Зеленскому не слушать Порошенко и сесть за стол переговоров с Путиным

9 декабря в Париже проходит саммит в «нормандском формате». Члены «нормандской четверки» — Германии, Франции, России, Украины — обсудят перспективы прекращения вооруженного конфликта в Донбассе. Посылом к проведению этого саммита стало продвижение в переговорах по поводу прекращения войны на юго-востоке Украины и в целом «серьезные успехи» на пути к достижению деэскалации в регионе, отмечается в сообщении администрации французского президента Эммануэля Макрона.

В преддверии саммита первый украинский президент Леонид Кравчук дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей. Первый глава Украины рассказал о своем видении перспектив решения проблемы Донбасса, обозначил возможные пути развития диалога в ходе саммита, а также осудил акции украинской оппозиции, прошедшие перед саммитом в Киеве.

Президент знает, что делать

— Сегодня проходит саммит в «нормандском формате», на котором будет обсуждаться будущее урегулирование в Донбассе. Леонид Макарович, что вы, как первый глава независимого украинского государства, могли бы посоветовать действующему президенту Владимиру Зеленскому касательно этой встречи?

— Защищать национальные интересы Украины. А механизмы — президент сам знает, как это делать. У него есть целый ряд сценариев, об этом было заявлено на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Рекомендовать я ему ничего не могу. И я не понимаю, почему экс-президент Петр Порошенко рекомендует ему не встречаться один на один с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет тем самым намекнуть на то, что президент Зеленский может не выдержать, как считает Порошенко, встречу с Путиным.

— Вы полагаете, это недопустимо?

— Я считаю, это унижение нашего президента. Нужно помогать президенту конкретными действиями. А рекомендаций общего характера Зеленский слышал сотни и тысячи. Сколько всего было высказано в Киеве, во всех передачах, шоу... Я сказал одно: нужно защищать национальные интересы Украины. А как это сделать, президент, безусловно, знает и подготовлен к этому.

Киев снова обдурили

— Что, по вашему мнению, хуже — если результатов вообще не будет достигнуто или если будут найдены невыгодные для Киева компромиссы?

— Компромисс — это закономерный результат любых переговоров. Компромисс означает, что в нем принимают участие все стороны, а не только «компромисс» за счет Украины. Такого компромисса я не принимаю. Не может быть компромисса за счет одной страны. Если так ставится вопрос — это не компромисс, это спектакль.

Я считаю, было бы неплохо сделать шаги вперед, которые открыли бы дорогу для урегулирования ситуации в Донбассе и обеспечили там мир. Не нужно быть слишком оптимистичным и думать, что после трехлетнего перерыва сразу откроется широкая дорога. Пусть откроются хотя бы двери. Я читал материалы российских медиа. Они заявляют твердо и последовательно: позиция Путина будет жесткой относительно выполнения Минских соглашений.

— Это противоречит украинским интересам?

— Минские соглашения, к сожалению, были подписаны в таком виде, который не отвечает интересам Украины. Как будет дальше — сложно сказать. Если же ничего не будет решено, Украина имеет несколько вариантов того, как дальше действовать. Зачем участвовать в «Минске-2», если соглашения не действуют?

Почему сразу Украина согласилась на переход от женевского к минскому формату? Почему Украина согласилась, чтобы там присутствовали лидеры ЛНР и ДНР и поставили там свои подписи? Есть много вопросов, ответы на которые свидетельствуют, что Украину обдурили. Как, впрочем, обдурили и при подписании договора о ядерном разоружении в Будапеште. В Женевском формате участвовали министры иностранных дел и секретарь США. В «минском формате» уровень снизился до представителей президентов, а не действующих руководителей. Это такая игра, в которую втянули Украину, а теперь хотят убедить всех, что Петр Порошенко и его команда сделали большие шаги.

Порошенко за гранью цинизма

— В настоящее время в Киеве проходят митинги оппозиции, осуждающие политику действующего президента страны Владимира Зеленского в вопросе урегулирования в Донбассе. Может ли после возвращения президента с саммита начаться третий «майдан»?

— Если бы решение проблемы Донбасса зависело только от Украины, то она одна могла бы это решить. Но Украина не решает этого одна. Украина одна не может решить этот вопрос, поэтому и есть минский, «нормандский» и иные форматы. И позиция Украины, какой бы она ни была правильной, не может быть реализована без учета позиции России и других стран. Не может.

Или проблема решалась при президенте Порошенко, а как пришел Зеленский — сразу перестала решаться? Нет. Команда Порошенко это понимает, но хочет доказать, что украинский народ будто бы ошибся, выбрав президентом не Порошенко, а Зеленского. Это такая тоска по власти под видом борьбы за интересы Украины. Поэтому они и выходят на митинги.

— В среде оппозиции есть консолидированная тока зрения относительно политических требований?

— Я задавал им вопрос: «Против чего вы боретесь?» Они говорят мне: «Мы помогаем украинскому народу». Значит, одна часть украинского народа помогает другой части украинского народа? Народ, который собрался у офиса президента помогает той части, которая не собралась? Это за гранью понимания...

Они ведут борьбу против власти. Пустые заявления. Что это за советы президенту, «не садись [за стол переговоров с президентом РФ Владимиром] с Путиным». Если Зеленский боится сесть за стол переговоров с Путиным или с другими президентами, зачем он туда едет?

Нет, это тоска по власти, которая прячется за якобы заботой об интересах народа. «Не тех выбрали, вот видите, какие они? А мы были бы лучше...» Вы были пять лет у власти, и что вы сделали? Говорили, что добьетесь мира в Донбассе за две недели. «Добились». Говорили, победят коррупцию. «Победили». Лишь расширили ее. Говорили, победят бедность. «Победили». Слушайте, есть же границы цинизма... Люди видят это, не нужно дурить нас: мы знаем, кто чего стоит.