Решение WADA об отстранении России включает футбольный ЧМ-2022

Москва, 9 декабря. Решении об отстранении России от всех крупных международных стартов, принятое исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA), касается и первенства мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает BBC Sport.

По данным ресурса, при этом запрет не коснется предстоящего чемпионата Европы, поскольку Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не считается организатором крупных стартов в контексте антидопинговых правил.

Отмечается, что у российской стороны есть три недели на апелляцию по данному вердикту.

Помимо этого, как утверждается, российские спортсмены смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом, если докажут свою непричастность к использованию допинга. В прошлом году сборная России по хоккею выиграла южнокорейские Игры, проводя матчи без национального флага и гимна в качестве команды «олимпийских атлетов из России».

Как сообщал Infox.ru, Россия обжалует решение WADA в Спортивном арбитраже в Лозанне (CAS), зявила депутат Госдумы Светлана Журова.

В понедельник исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия во всех международных спортивных соревнованиях на четыре года. Кроме того, Москве запрещено в течение указанного периода подавать заявки на проведение крупных стартов.

Ранее члены комитета атлетов WАDA потребовали полного запрета на участие российских спортсменов в Олимпиадах. Девять из 17 членов комитета с председателем Бекки Скотт посчитали такое решение единственно возможным в ситуации с допинг-скандалом, отмечал «Ридус».

Мундиаль 2022 года пройдет в пяти городах Катара с 21 ноября по 18 декабря.