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Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

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Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Действия марионеточного «правительства национального спасения», которое было создано в Идлибе террористами «Джебхат ан-Нусры1», привели к масштабному гуманитарному кризису. Как сообщает Middle East Eye, жители провинции, находящейся под контролем террористов, вынуждены жечь мебель и книги, чтобы обогреться зимой. Жадность и притеснения со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» довели жителей Идлиба до крайности — а «правительство национального спасения» самоустранилось от управления.

Напомним, катастрофический кризис гражданского управления произошел в Идлибе в конце ноября. Жадность и жестокость террористов «Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) привели к столкновениям с местными жителями; на некоторое время город Кафр-Тахарим даже вышел из-под контроля боевиков. Причиной стал новый налог на производство оливкового масла — это один из главных источников заработка для местного населения в тяжелых военных условиях. Ввести налог потребовал «военный совет» (шура) «Хайят Тахрир аш-Шам», который возглавляет лично главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джулани.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Население Идлиба устало от власти террористов

Вспыхнувшие митинги протеста охватили периметр Идлиба: жители Кафр-Тахарима, Арихи, Сальхина, Маарет ан-Нумана и других городов на время изгнали боевиков, осознав, что обещания «свободной жизни по законам ислама» оказались ложью.

Еще весной 2019 года такие выступления закончились бы большой кровью: полевые командиры «Ан-Нусры» просто пустили бы в ход против населения пулеметы. Однако оказалось, что митинги были спланированы заранее. Тесно связанные с турецкими СМИ медиаканалы сирийской оппозиции «бесстрашно» клеймили боевиков и «правительство национально спасения», чувствуя за спиной поддержку турецких покровителей. Схваченного журналиста Ахмада Раххаля боевики вынуждены были вскоре отпустить.

К 20 ноября на фоне протестов террористы «Тахрир аш-Шам» фактически распустили действующий состав «правительства национального спасения», сделав своих марионеток «козлами отпущения» для народного недовольства.

Причины очевидны — жадность террористов, которые стремились выжать как можно больше денег из населения Идлиба прежде, чем потерпят неминуемое поражение, вызвала неудовольствие Турции. Анкара заинтересована в том, чтобы ситуация в Идлибе оставалась стабильной.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

«Критика снизу»

Турция давно уже имела планы взять идлибскую зону деэскалации под прямой контроль через структуры наподобие «Братьев-мусульман» (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена). Однако для этого не хватало сил — протурецкие группировки «умеренной оппозиции» в Идлибе были заметно слабее джихадистов, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), и получали значительную часть финансирования не от Турции, а от стран Персидского залива и Европы. В 2018 году Турции так и не удалось ослабить джихадистские структуры — напротив, как отмечают эксперты, многие «умеренные» боевики попали под идеологическое влияние джихадистов, получая от них при этом поставленное Турцией вооружение.

Однако к осени 2019 года, после того как террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» понесли на севере провинции Хама и юге Идлиба серию чувствительных поражений от САА, ситуация изменилась. Турки создали из осколков ССА «Сирийскую национальную армию» (СНА) и вывели из Идлиба значительную часть сохранивших лояльность группировок. Прежние схемы финансирования деятельности джихадистов — проходившие через Турцию — Анкара закрыла.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» Джулани все более зависим от расположения Анкары. Турки с помощью боевиков подмяли под себя практически все гражданские сферы в сирийском Идлибе: образование, медицину, торговлю. Теперь «мавр сделал свое дело», у турок уже есть кем заменить Джулани — соответственно, населению пришла пора активно протестовать против диктатуры джихадистов.

Важным сигналом стало выступление в сентябре одного из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» по имени Абу Ашда, который раскритиковал коррумпированное руководство группировки и призвал распустить организацию, которую многие боевики уже якобы перестали поддерживать.

Абу Ашда довольно быстро заткнули — боевики «Тахрир аш-Шам» захватили его, забаррикадировавшегося в своем бункере. Однако его выступление (растиражированное протурецкими медиаактивистами, такими как Билал Абдул Карим), продолжает жить.

Временную администрацию, созданную на месте ушедшего «правительства национального спасения», курирует главарь группировки «Файлак аш-Шам» Абу Кадда. Это бандформирование, с одной стороны, известно своими связями с «Братьями-мусульманами», с другой — давно поддерживает связи с террористам «Тахрир аш-Шам». В то время, когда «Ан-Нусра» безжалостно подчинила себе другие идлибские группировки, боевики «Файлак аш-Шам» заняли выжидательную позицию.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Можно предположить, что дело идет к установлению в Идлибе власти созданного при поддержке Турции «временного правительства Сирии». У подконтрольных туркам группировок две основные задачи: создать территориальный оплот для сирийской оппозиции в ходе работы Конституционного комитета Сирии, и взять под контроль «зоны безопасности» вдоль турецких границ — туда Анкара намерена выселить около двух миллионов сирийских беженцев со своей территории (а может быть и начать репатриацию сирийцев, бежавших в Европу — президент Эрдоган обсуждал такую возможность с европейскими лидерами на саммите НАТО).

Антироссийские фейки в Идлибе

Однако Анкаре непросто будет отправить в отставку «Тахрир аш-Шам». Турция постепенно стремится вытеснить связанный с джихадистами теневой бизнес — на севере идлибской зоны деэскалации регулярно совершают вылеты некие боевые беспилотники, за действия которых не берет ответственность никто.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Один из ударов был нанесен по жилой постройке на территории лагеря беженцев «Эль-Ках». По заказу «Белые каски» и оппозиционные сирийские СМИ объявили, что удар нанесли правительственные войска. Эти сообщения подхватили мейнстримовые западные СМИ и чиновники ООН.

Однако вскоре возникли вопросы: каким образом удалось якобы «правительственным войскам» разнести палатку, закрепленную на сырцовых кирпичах, не затронув при этом два соседних сооружения. В ответ пропагандисты «Белых касок» не нашли ничего лучше, чем предъявить обломок советской оперативно-тактической ракеты типа «Точка-У». Любому, кто знаком с военной техникой, очевидно, что это абсурд — «Точка-У» разметала бы половину лагеря беженцев.

Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Другая некрасивая история приключилась и с многострадальным рынком «Аль-Халь», который находится в городе Маарет ан-Нууман. Минувшим летом базирующаяся в Британии «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщала, что этот рынок якобы уничтожила российская авиация.

В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской предъявил в ходе своего брифинга для СМИ фото и видеодоказательства того, что рынок абсолютно цел и продолжает работать.

А в ноябре этому продуктовому базару опять не повезло — его снова якобы «уничтожили». Причем на этот раз опубликовали и фотографии. Обвинили, конечно же, сирийские власти и Россию. Вот только на них запечатлены последствия подрыва взрывного устройства, произведенного службой безопасности «Тахрир аш-Шам», чтобы запугать продавцов, которые решили было, что налоги «Ан-Нусре» можно уже и не платить. Лавочники поторопились — переходный период от диктатуры джихадистов к исламистской демократии в Идлибе еще не закончился.

Новое поражение покончит с «Ан-Нусрой»

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт Борис Рожин, сомнений в том, что Турция стремится установить контроль над Идлибом, нет. Однако на данный момент это не так-то просто — потерпев сокрушительное политическое поражение и лишившись остатков доверия населения, «Ан-Нусра» остается в Идлибе главной боевой силой, от которой зависят все остальные группировки.

«Контроль «Ан-Нусры» и «Тахрир аш-Шам» сохраняется на большей площади Идлиба. Без применения силы навязать контроль своих структур Турция на текущий момент либо не может, либо не хочет, — подчеркнул главный редактор информационного-аналитического центра «Кассад».

Продолжающиеся боевые действия в южном Идлибе, где террористы даже предпринимают попытки контратак, показывают, что оперативный контроль террористических группировок в Идлибе еще достаточно силен. Так что говорить о том, что Турция может взять Идлиб по свой контроль пока преждевременно».

Напомним, на юге Идлиба продолжаются бои между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками. Летняя кампания была тяжелой и кровавой для САА — однако с поддержкой ВКС РФ сирийские военные смогли пробить мощнейшую линию обороны, которую террористы создавали на юге Идлиба в течение нескольких лет. Новое военное поражение «Ан-Нусры» в Идлибе может привести к крушению исламистской диктатуры Джулани.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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