Террористы «Ан-Нусры»* потерпели политическое поражение в сирийском Идлибе

Действия марионеточного «правительства национального спасения», которое было создано в Идлибе террористами «Джебхат ан-Нусры1», привели к масштабному гуманитарному кризису. Как сообщает Middle East Eye, жители провинции, находящейся под контролем террористов, вынуждены жечь мебель и книги, чтобы обогреться зимой. Жадность и притеснения со стороны террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» довели жителей Идлиба до крайности — а «правительство национального спасения» самоустранилось от управления.

Напомним, катастрофический кризис гражданского управления произошел в Идлибе в конце ноября. Жадность и жестокость террористов «Ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) привели к столкновениям с местными жителями; на некоторое время город Кафр-Тахарим даже вышел из-под контроля боевиков. Причиной стал новый налог на производство оливкового масла — это один из главных источников заработка для местного населения в тяжелых военных условиях. Ввести налог потребовал «военный совет» (шура) «Хайят Тахрир аш-Шам», который возглавляет лично главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джулани.

Население Идлиба устало от власти террористов

Вспыхнувшие митинги протеста охватили периметр Идлиба: жители Кафр-Тахарима, Арихи, Сальхина, Маарет ан-Нумана и других городов на время изгнали боевиков, осознав, что обещания «свободной жизни по законам ислама» оказались ложью.

Еще весной 2019 года такие выступления закончились бы большой кровью: полевые командиры «Ан-Нусры» просто пустили бы в ход против населения пулеметы. Однако оказалось, что митинги были спланированы заранее. Тесно связанные с турецкими СМИ медиаканалы сирийской оппозиции «бесстрашно» клеймили боевиков и «правительство национально спасения», чувствуя за спиной поддержку турецких покровителей. Схваченного журналиста Ахмада Раххаля боевики вынуждены были вскоре отпустить.

#Idlib

HTS arrested journalist Ahmad Rahhal from his home in Idlib city, after allegedly sending him multiple threatening messages, this was due to him sharing the speech of the HTS commander Abu al-Abed Ashidaa criticising the leadership of HTS. pic.twitter.com/hkcWLdujOu — On the Ground News (@OGNreports) September 11, 2019

К 20 ноября на фоне протестов террористы «Тахрир аш-Шам» фактически распустили действующий состав «правительства национального спасения», сделав своих марионеток «козлами отпущения» для народного недовольства.

Причины очевидны — жадность террористов, которые стремились выжать как можно больше денег из населения Идлиба прежде, чем потерпят неминуемое поражение, вызвала неудовольствие Турции. Анкара заинтересована в том, чтобы ситуация в Идлибе оставалась стабильной.

«Критика снизу»

Турция давно уже имела планы взять идлибскую зону деэскалации под прямой контроль через структуры наподобие «Братьев-мусульман» (организация признана в России террористической, ее деятельность запрещена). Однако для этого не хватало сил — протурецкие группировки «умеренной оппозиции» в Идлибе были заметно слабее джихадистов, связанных с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ), и получали значительную часть финансирования не от Турции, а от стран Персидского залива и Европы. В 2018 году Турции так и не удалось ослабить джихадистские структуры — напротив, как отмечают эксперты, многие «умеренные» боевики попали под идеологическое влияние джихадистов, получая от них при этом поставленное Турцией вооружение.

Однако к осени 2019 года, после того как террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» понесли на севере провинции Хама и юге Идлиба серию чувствительных поражений от САА, ситуация изменилась. Турки создали из осколков ССА «Сирийскую национальную армию» (СНА) и вывели из Идлиба значительную часть сохранивших лояльность группировок. Прежние схемы финансирования деятельности джихадистов — проходившие через Турцию — Анкара закрыла.

Главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» Джулани все более зависим от расположения Анкары. Турки с помощью боевиков подмяли под себя практически все гражданские сферы в сирийском Идлибе: образование, медицину, торговлю. Теперь «мавр сделал свое дело», у турок уже есть кем заменить Джулани — соответственно, населению пришла пора активно протестовать против диктатуры джихадистов.

Важным сигналом стало выступление в сентябре одного из полевых командиров «Тахрир аш-Шам» по имени Абу Ашда, который раскритиковал коррумпированное руководство группировки и призвал распустить организацию, которую многие боевики уже якобы перестали поддерживать.

Абу Ашда довольно быстро заткнули — боевики «Тахрир аш-Шам» захватили его, забаррикадировавшегося в своем бункере. Однако его выступление (растиражированное протурецкими медиаактивистами, такими как Билал Абдул Карим), продолжает жить.

HTS arrested journalist Ahmad Rahhal from his home in Idlib city, after he published the video of HTS official Abu al-Abed Ashidaa accusing HTS of many faults.

Bilal Abdul Kareem addresses HTS and is demanding the immediate release of journalist Ahmad Rahhal. pic.twitter.com/DXEBnWZfug — Bilal Abdul Kareem (@BilalKareem) September 12, 2019

Временную администрацию, созданную на месте ушедшего «правительства национального спасения», курирует главарь группировки «Файлак аш-Шам» Абу Кадда. Это бандформирование, с одной стороны, известно своими связями с «Братьями-мусульманами», с другой — давно поддерживает связи с террористам «Тахрир аш-Шам». В то время, когда «Ан-Нусра» безжалостно подчинила себе другие идлибские группировки, боевики «Файлак аш-Шам» заняли выжидательную позицию.

Можно предположить, что дело идет к установлению в Идлибе власти созданного при поддержке Турции «временного правительства Сирии». У подконтрольных туркам группировок две основные задачи: создать территориальный оплот для сирийской оппозиции в ходе работы Конституционного комитета Сирии, и взять под контроль «зоны безопасности» вдоль турецких границ — туда Анкара намерена выселить около двух миллионов сирийских беженцев со своей территории (а может быть и начать репатриацию сирийцев, бежавших в Европу — президент Эрдоган обсуждал такую возможность с европейскими лидерами на саммите НАТО).

Антироссийские фейки в Идлибе

Однако Анкаре непросто будет отправить в отставку «Тахрир аш-Шам». Турция постепенно стремится вытеснить связанный с джихадистами теневой бизнес — на севере идлибской зоны деэскалации регулярно совершают вылеты некие боевые беспилотники, за действия которых не берет ответственность никто.

Один из ударов был нанесен по жилой постройке на территории лагеря беженцев «Эль-Ках». По заказу «Белые каски» и оппозиционные сирийские СМИ объявили, что удар нанесли правительственные войска. Эти сообщения подхватили мейнстримовые западные СМИ и чиновники ООН.

Однако вскоре возникли вопросы: каким образом удалось якобы «правительственным войскам» разнести палатку, закрепленную на сырцовых кирпичах, не затронув при этом два соседних сооружения. В ответ пропагандисты «Белых касок» не нашли ничего лучше, чем предъявить обломок советской оперативно-тактической ракеты типа «Точка-У». Любому, кто знаком с военной техникой, очевидно, что это абсурд — «Точка-У» разметала бы половину лагеря беженцев.

Другая некрасивая история приключилась и с многострадальным рынком «Аль-Халь», который находится в городе Маарет ан-Нууман. Минувшим летом базирующаяся в Британии «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщала, что этот рынок якобы уничтожила российская авиация.

В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской предъявил в ходе своего брифинга для СМИ фото и видеодоказательства того, что рынок абсолютно цел и продолжает работать.

А в ноябре этому продуктовому базару опять не повезло — его снова якобы «уничтожили». Причем на этот раз опубликовали и фотографии. Обвинили, конечно же, сирийские власти и Россию. Вот только на них запечатлены последствия подрыва взрывного устройства, произведенного службой безопасности «Тахрир аш-Шам», чтобы запугать продавцов, которые решили было, что налоги «Ан-Нусре» можно уже и не платить. Лавочники поторопились — переходный период от диктатуры джихадистов к исламистской демократии в Идлибе еще не закончился.

Новое поражение покончит с «Ан-Нусрой»

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт Борис Рожин, сомнений в том, что Турция стремится установить контроль над Идлибом, нет. Однако на данный момент это не так-то просто — потерпев сокрушительное политическое поражение и лишившись остатков доверия населения, «Ан-Нусра» остается в Идлибе главной боевой силой, от которой зависят все остальные группировки.

«Контроль «Ан-Нусры» и «Тахрир аш-Шам» сохраняется на большей площади Идлиба. Без применения силы навязать контроль своих структур Турция на текущий момент либо не может, либо не хочет, — подчеркнул главный редактор информационного-аналитического центра «Кассад». Продолжающиеся боевые действия в южном Идлибе, где террористы даже предпринимают попытки контратак, показывают, что оперативный контроль террористических группировок в Идлибе еще достаточно силен. Так что говорить о том, что Турция может взять Идлиб по свой контроль пока преждевременно».

Напомним, на юге Идлиба продолжаются бои между террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и правительственными войсками. Летняя кампания была тяжелой и кровавой для САА — однако с поддержкой ВКС РФ сирийские военные смогли пробить мощнейшую линию обороны, которую террористы создавали на юге Идлиба в течение нескольких лет. Новое военное поражение «Ан-Нусры» в Идлибе может привести к крушению исламистской диктатуры Джулани.

1 Организация запрещена на территории РФ.