Белоруссия назвала условие совместных учений с НАТО

Минск, 9 декабря. Белоруссия готова проводить совместные учения с НАТО, если альянс не будет забывать, что Россия является союзником республики. Об этом в понедельник заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Олег Белоконев.

«Это при том условии, что НАТО будет понимать: наш стратегический союзник — это Россия», — отметил он.

Стороны также затронули вопрос сотрудничества в рамках миротворческих операций ООН. В частности, речь шла о урегулировании конфликта в Ливане. Белоконев встретился с начальником Генштаба ВС Италии генералом Энзо Веччиарелли и обсудил с ним отправку в Ливан белорусских военных в составе итальянских миротворцев. Отметим, что в настоящее время белорусы работают в структурах обеспечения и среди медицинского персонала, сообщает радио Sputnik со ссылкой на белорусские СМИ.

Напомним, что на днях в Сочи встретились премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас. А днем позже прошли переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В обоих случаях центральной темой контактов стало усиление интеграции двух стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии, а также решение имеющихся противоречий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны пытаются вбить клин между Москвой и Минском. Они ведут информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства и расколу братских отношений двух стран. Кроме того, НАТО усиливает напряженность в регионе, наращивая свое военное присутствие в Европе.