Эксперты рассказали, как правильно реагировать на критику

Москва, 9 декабря. Каждый человек в своей жизни сталкивается с критикой. При этом все по-разному реагируют на критику и замечания со стороны других людей.

Некоторые способны спокойно воспринимать даже не конструктивную критику, а кто-то начинает злиться и обижаться даже на обоснованные замечания.

Чтобы сохранять контроль над собой и адекватно реагировать на критику со стороны, необходимо управлять своими эмоциями. При этом не стоит принимать роль жертвы, так как это может вызвать в вас чувство жалости к себе и не позволит адекватно воспринимать даже конструктивную критику.

Попробуйте вникнуть в суть замечаний, чтобы понять, какие обстоятельства или действия стали причиной критики в ваш адрес. Если критика была конструктивной то, вам необходимо изменить свои действия.

Однако иногда замечания со стороны других людей могут носить деструктивный характер. Нередко такая критика сопровождается грубостями и оскорблениями, что является следствием неспособности человека контролировать свои эмоции.

В таких случаях необходимо вывести собеседника из его негативного эмоционального состояния, задавая уточняющие вопросы. Это заставит человека задуматься и приведет в норму его эмоциональный фон. При этом вы не должны поддаваться чужим эмоциям, продолжая спокойный и адекватный диалог.

Кроме того, в подобной ситуации может оказаться полезным юмор. Хорошая шутка без сарказма и иронии позволит моментально разрядить обстановку и ослабит влияние негативных эмоций у вашего собеседника, передает «Ридус».