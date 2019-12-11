Волонтерское движение «Солнечный круг» на протяжении многих лет помогает детям-сиротам

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в городе Брянск волонтерское движение «Солнечный круг», в состав которого входит чуть больше 10 человек, активно участвует в жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Руководитель движения Елена Маслова работает в «Солнечном круге» с момента основания.

«15 декабря этого года нам исполнится 12 лет. Мы были самые первые в нашем городе. Сначала курировали больницы, потом стали ездить в приюты. И сейчас курируемых учреждений у нас очень много», — рассказала собеседница ФАН.

1 декабря членов движения «Солнечный круг» пригласила к себе на прием глава города Брянск Марина Дбар. Она поблагодарила коллектив за деятельность, передала нуждающимся детям подарки, а также обсудила с гостями план будущей совместной работы.

«Я очень люблю детей. Я активный человек. Мне очень хочется помогать. Я больше люблю дарить, чем получать», — отметила Елена.

Приезд Елены и ее коллектива с нетерпением ждут дети разных приютов, расположенных не только в Брянске, но и за сотни километров от города. «Солнечный круг» участвует в жизни детей более 10 таких учреждений.

«Самая для меня лучшая награда — это когда дети знают «Солнечный круг». Потому что знать, что ты детям нужен, — это самое лучшее», — рассказала Елена.

В Дубровском детском доме-интернате для умственно отсталых детей Елена часто приезжает с надувными шариками и мыльными пузырями.

«В этом интернате дети улыбчивые, по развитию они совсем малыши. Мы надуваем им шарики, мыльные пузыри, и они радуются! И когда им просто какую-то мелочь в ручку дать — они счастливы!» — трепетно рассказала Елена.

В летнее время волонтеры добывают спортивный инвентарь для детей, проживающих в сезонных лагерях. А к 1 сентября помогают подготовиться к школе.

«Мы не только возим подарки детям. Самое интересное — это участие в их жизни», — убеждена собеседница ФАН.

Даже после того, как дети выпускаются, Елена продолжает следить за их судьбами и помогать.

«Это знаете, как вырастить собственного ребенка и выпустить во взрослую жизнь. Мы через соцсети продолжаем общаться», — призналась она.

В конце беседы женщина поделилась с ФАН своей самой трогательной и горькой историей. В прошлом году ушел из жизни пятилетний мальчик по имени Миша. Всю его короткую жизнь Мише оказывали поддержку в паллиативном отделении, но проблемы со здоровьем мальчика были не совместимы с жизнью.