Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным на своей свадьбе

Москва, 9 декабря. Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поделилась со студентами МГИМО впечатлениями о танце с президентом России Владимиром Путиным.

Одна из студенток столичного вуза, где бывший австрийский дипломат презентовала свою книгу «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию», выразила желание задать «один личный вопрос».

«В день вашей свадьбы вы танцевали с нашим президентом. Каково это?» — обратился к Кнайсль участница.

Вопрос вызвал у аудитории продолжительный смех, отметил телеканал «360».

Кнайсль, отвечая на вопрос, отметила, что Путин владеет «старой школой», которая подразумевает «очень хорошие манеры». Глава российского государства, по ее словам, перед началом танца сделал поклон, что считается элементом вежливости в танцевальном этикете.

«Всегда приятно иметь дело с джентльменами, которые освоили эту старую школу, <...> для меня очень ценны беседы с Владимиром Путиным», — сказала Кнайсль.

Бывший глава МИД Австрии добавила, что ее свадьба была самой веселой из тех, на которых ей приходилось бывать, сообщил RT.

Напомним, российский лидер посетил в прошлом году свадьбу Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин был на свадьбе только час, но за это время он успел поприсутствовать на церемонии бракосочетания, сказать на немецком языке тост и станцевать с невестой.