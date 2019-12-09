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Навальный улетел в Лондон на встречу со спонсорами и своей «финансовой прокладкой» Чичваркиным

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Навальный улетел в Лондон на встречу со спонсорами и своей «финансовой прокладкой» Чичваркиным

Основатель ФБК (организация в России признана иноагентом) Алексей Навальный в День борьбы с коррупцией, 9 декабря, улетел из Москвы в Лондон. В 2019 году это уже десятая поездка блогера за границу. Там он встретится со своими спонсорами и Евгением Чичваркиным.

Telegram-канал Mash сообщил, что блогер вылетел из одного из московских аэропортов в Лондон, где, скорее всего, встретится с иностранными спонсорами. Вместе с собой в заграничную поездку Навальный взял жену Юлию.

Навальный улетел в Лондон на встречу со спонсорами и своей «финансовой прокладкой» Чичваркиным

Примечательно, что каждое заграничное путешествие Навального сопровождается громкими событиями, как и в этот раз. В минувшую пятницу Кунцевский суд огласил приговоры участникам «московского дела», на одном из заседаний присутствовал Навальный.

Однако он не стал долго горевать по сломанным судьбам и отправился в очередной вояж. Полет в Лондон — уже десятая поездка Навального за пределы России в этом году. В ноябре семья блогера побывала в итальянской Пизе, а до этого, в сентябре, блогер вместе с супругой летал в США, где оставил дочь обучаться в одном из престижнейших вузов мира — университете Стэнфорда. Всего за 2019 год он уже потратил более 22 миллионов рублей на путешествия.

Навальный улетел в Лондон на встречу со спонсорами и своей «финансовой прокладкой» Чичваркиным

Напомним, что в Лондоне, куда улетел Навальный, проживает миллиардер Евгений Чичваркин. Предприниматель недавно открыл «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства», став своего рода «законной» прокладкой между иностранным инвесторами и Навальным. Деньги Чичваркин обещал передавать в ФБК и незарегистрированную Либертарианскую партию.

На несколько дней раньше Москву покинула партнер Навального Любовь Соболь — с 4 декабря «юрист» ФБК отдыхает в Праге. По информации Telegram-канала «Силовики», Соболь вылетела из Шереметьево авиалиниями Czech Airlines рейсом ОК 895. При этом у «юриста» за организацию незаконных летних митингов в Москве накопились штрафы на сумму более 1,2 миллиона рублей, что не мешает Соболь отдыхать в Европе.

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