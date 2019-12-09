Вирус полиомиелита вернулся в Малайзию спустя почти 30 лет

Москва, 9 декабря. Вирус полиомиелита вновь набирает обороты, недавно в Малайзии был зафиксирован первый за последние 27 лет случай заражения. Вирус диагностировали у трехмесячного младенца без соответствующей прививки. Об этом сообщил в понедельник генеральный директор Минздрава Малайзии Нур Хишам Абдулла.

По словам малайзийского специалиста, вакцинация не обязательна в азиатской стране, поэтому нет ничего удивительного в том, что опасный вирус вновь активизировался.

Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от полиомиелита прививают детей в 4,5 месяца, 6, 18 и 20 месяцев, а также в 14 лет. Никаких препаратов от этого вируса нет, единственный способ защититься — вакцинация, пишет «Ридус».

По словам медиков, в повторной вакцинации во взрослом возрасте нет необходимости. Отмечается, что вакцина удобна в применении: ребенку капают лекарство на корень языка.

Как уточнили доктора, ребенок из Малайзии не достиг рекомендуемого возраста для прививки, поэтому был особенно уязвим для вируса. Младенца экстренно госпитализировали с лихорадкой и сильной мышечной слабостью.

По словам медиков, последний случай этого заболевания в стране был зафиксирован в 1992 году.