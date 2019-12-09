Донбасс сегодня: американские СМИ участвуют в провокациях ВСУ, бойцы «теряют» помощь НАТО

Донбасс, 9 декабря. ДНР под огнем 120-мм минометов. Дезертиры бегут из ВСУ с оружием и боеприпасами. Американские журналисты снимают постановочные сюжеты в зоне ООС. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За истекшие сутки украинская армия осуществила шесть обстрелов четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики с применением 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Огонь открывался на Донецком и Горловском направлениях.

Дезертиры из ВСУ бегут с оружием

Украинская военная полиция в развлекательном заведении Мариуполя задержала четырех силовиков из 10-й и 128-й отдельных горно-штурмовых бригад ВСУ. Как рассказал спикер Народной милиции ДНР Олег Никитин, задержанные солдаты имели при себе табельное оружие и покинули свои части самовольно. В связи с произошедшим из представителей оперативно-тактической группировки «Восток» (ОТГ) создана комиссия, которая проверяет состояние воинской дисциплины в обеих бригадах.

Аналогичный случай дезертирства выявлен и в Луганской области. Расположение 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ покинул силовик, прихватив с собой личное оружие и боеприпасы. В пресс-службе Народной милиции ЛНР рассказали, что по данным информатора из штаба ОТГ «Север», инцидент с бегством солдата расследуют правоохранительные органы, ведется следствие.

Американские СМИ снимают постановочные сюжеты об обстрелах

Руководством Операции объединенных сил в съемках постановочных видеосюжетов о якобы провокационных обстрелах с территории ЛНР задействованы зарубежные журналисты, сообщили в управлении Народной милиции республики.

Цель информационных провокаций — обвинить Народную милицию в нарушении Минских соглашений и дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. 5 декабря в зону ответственности 72-й и 59-й бригад ВСУ прибыли корреспонденты из американских изданий ТРК Curret Time и «Радио Свобода». Их действия курируют сотрудники пресс-службы штаба ООС.

В одной из частей ВСУ пропали приборы ночного видения

В ходе проверки наличия спецсредств в 46-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ военной службой правопорядка (ВСП) Украины выявлена недостача. По сообщению управления Народной милиции ЛНР, комиссия ВСП обнаружила хищение со складов двух приборов ночного видения, а также 40 бронежилетов и кевларовых шлемов. Это уже не первый случай пропажи спецсредств. Ранее уже сообщалось, что в передовых соединениях и частях украинской армии выявлена недостача 60% имущества, поступившего в качестве военной помощи от НАТО.