Москва, 9 декабря. «Охотник на ИГИЛ» (запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»1) Мухаммад Хусейн Ахмад признался, что он поражен героизмом и самоотверженностью российских военных, которые борются против террористов в Сирии. Об этом он сказал в разговоре с Федеральным агентством новостей, которое опубликовало третью часть расследования о россиянах в Сирии.

Ахмад привел в пример случай, который произошел во время боев за Акербат. Один из русских попытался перебежать дорогу и был подстрелен в ногу снайпером боевиков. Пока боец пытался доползти до двора, где он мог бы укрыться от вражеских пуль, стрелок ранил его еще несколько раз.

Тогда один из товарищей раненого ползком бросился к своему напарнику и затащил его в дом. При этом сам он тоже получил несколько пуль, пока вытаскивал друга из-под огня.

«Думаю, что эти события изменили очень многое во мне. Я такого никогда не видел. И никогда не забуду эту картинку: он ползет, отталкивается ногами, раненная рука волочится, и за ним остается кровавая полоса такой тонкой кривой линией», — вспоминает Ахмад.

Федеральное агентство новостей выпустило третий материал о ситуации в Сирии, в котором рассказал, как российские военные борются с боевиками «Исламского государства» и других террористических группировок. Героями публикации стали свидетели, которые воочию могли наблюдать за действиями россиян во время боев.

Федеральное агентство новостей выпустило третий материал о ситуации в Сирии, в котором рассказал, как российские военные борются с боевиками «Исламского государства» и других террористических группировок. Героями публикации стали свидетели, которые воочию могли наблюдать за действиями россиян во время боев.

Ранее ФАН выпустило первые две части расследования. В одной из них говорится о сотрудничестве США с ИГ1. Установлено, что американцы не только снабжают террористов деньгами и оружием, но также направляют им инструкторов для повышения боевых навыков.

В другой части рассказывается о связях журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ, о чем свидетельствует номер репортера, найденный среди вещей террористов.

Напомним, что операция России в Сирии проводится по просьбе официального Дамаска с сентября 2015 года. Целью операции является освобождение САР от боевиков, которые оккупировали ряд территорий страны.

Подробнее о борьбе с ИГ в Сирии читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

1 Организация запрещена на территории РФ.