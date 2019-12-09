Экс-боевик рассказал, как «мягкие лапы» России боролись с ИГ в сирийской Пальмире

Москва, 9 декабря. Экс-боевик ИГИЛ1 (запрещена в России), которого принудили воевать в своих рядах против правительственной армии Сирийской Арабской Республики и союзных им формирований в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, как их громили российские военные. По словам бывшего террориста, США заблаговременно предупреждали полевых командиров ИГИЛ о готовящихся атаках.

ФАН выпустил третий материал из серии публикаций об обстановке в Сирии, в котором речь идет о действиях России в борьбе с террористами. Журналисты представили уникальные доказательства того, как российские силы боролись с ИГИЛ и другими экстремистскими формированиями на территории республики.

Так, собеседник ФАН, рассказывая о боях за нефтегазовые поля в районе сирийской Пальмиры, отметил, что были и другие русские, которых террористы ИГ1 называли «хауафер нами», что в переводе с арабского языка означает «мягкие лапы». Такое название объясняется тем, что русские могли «невидимками» пробраться сквозь боевые порядки боевиков.

По словам бывшего боевика, русские заходили с тыла, поэтому оставались незамеченными. Кроме того, он указал, что русские воевали против террористов беспощадно и жестоко.

«Никто из нас никогда ничего подобного не видел. Они ориентировались лучше, чем коренные жители», — обратил внимание собеседник издания.

Более подробно читайте в расследовании Федерального агентства новостей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало вторую часть расследования, в котором рассказывается о связях США и боевиков в Сирии. Вашингтон поставляет террористам инструкторов, обеспечивает необходимым вооружением, беспилотниками и наемниками в обмен на сирийские природные ресурсы. ФАН удалось получить свидетельские показания, подтверждающие участие американцев в создании, поддержке и финансировании «Исламского государства»1.

В первой части расследования речь шла о связях беглохо олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. В частности, среди вещей террористов был найден номер телефона российского журналиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.