Порошенко переписал на сына крупнейший актив в аграрном бизнесе

Киев, 9 декабря. Сын бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексей получил от отца права на компанию «Укрпроминвест-Агро», которая ведет сельскохозяйственную деятельность на 120 тысяч гектар земли, свидетельствуют данные Единого госреестра юридических предпринимателей и общественных формирований Украины.

Сын бывшего главы украинского государства стал бенефициаром ООО «Группа Агропродинвест», основателем которой является «Укрпроминвест-Агро», а также входящих в нее фирм, в частности, «ПК Подолье», «ПК Заря Подолья», «Винницкий комбинат хлебопродуктов №2», «Днипроагролан» и других.

Согласно сообщениям, смена владельца состоялась 31 октября. Раньше владельцем всех активов был Петр Порошенко.

Компания «Укрпроминвест-Агро» специализируется на выращивании сельхозпродукции, производстве сахара, муки и животноводстве.

В ноябре стало известно, что Петр Порошенко переписал часть кондитерского бизнеса на старшего сына. Алексей стал владельцем, получив корпоративные права на нидерландскую Roshen Europe B. V., владеющую 85% ООО «Центрально-Европейская кондитерская компания» (ЦЕКК).

Эксперты считают, что бывший глава Украины переписывает свои активы на сына в связи с открытием против него ряда уголовных дел. Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили, что против экс-лидера открыли 11 уголовных дел, напомнил «ФедералПресс».