Мосгорсуд снял арест с активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

Москва, 9 декабря. Московский городской суд отменил вердикт об аресте свыше 13 млн евро, ценных бумаг и недвижимости по делу экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. По словам представляющего интересы Абызова адвоката, арест также снят с персонального счета несовершеннолетнего сына экс-чиновника.

Как отметил юрист в беседе с ТАСС, Мосгорсуд согласился с аргументами защиты о нелегитимности постановления Басманного районного суда от 10 сентября текущего года о наложении ареста на имущество по уголовному делу против Абызова.

Уточняется, что Мосгорсуд отменил постановление районного суда о наложении ареста на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на общую сумму свыше 1 млрд рублей и направил его на новое рассмотрение в Басманный суд российской столицы, передает РИАМО.

Так, речь идет о счете несовершеннолетнего сына Абызова в кредитно-финансовом учреждении на сумму 30 млн рублей, валютных и рублевых счетах в ПАО «Совкомбанк» на общую сумму более 13 млн евро, всевозможных объектах недвижимости, в том числе примерно полсотни земельных участков, жилой и нежилой недвижимости, принадлежащих пансионату «Энергетик» под Тверью, объектах недвижимости других фирм и предприятий, а также долях в уставных капиталах ряда компаний, пишет KP.ru.

Как сообщал Аиф.ru, Абызова взяли под стражу весной 2019 года по обвинению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. В августе бывшего министра также обвинили в противоправной бизнес-деятельности.