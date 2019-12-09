Малькевич связал репрессивную политику Twitter с крайне опасными планами Запада

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич вновь стал жертвой репрессивной политики Запада в отношении России. На этот раз аккаунт журналиста заблокировала социальная сеть Twitter, где у Малькевича были тысячи подписчиков.

«Ну вот и до меня добрались, — написал глава ФЗНЦ в своем Telegram-канале. — Мой аккаунт в Twitter заблокирован из-за (конечно же!) «нарушений правил соцсети». Что нарушил, не понимаю, но я лишился нескольких тысяч подписчиков».

По мнению Малькевича, администрация Twitter сработала на опережение в преддверии презентации исследования фонда о деятельности этой соцсети, а также в виде мести за успешную презентацию доклада о цензуре в Facebook. Аналогичное мероприятие ФЗНЦ в отношении политики Twitter было запланировано на конец декабря.

Серьезность угрозы

«Мы с экспертами тогда в шутку спорили, кого Twitter заблокирует первым, — рассказал Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — Как говорится, как в воду глядели. Но, должен подчеркнуть, это даже хорошо — как я вижу, с течением времени все больше людей начинает признавать нашу правоту. Знаете, я сравниваю себя с Катоном. Тот постоянно говорил, что Карфаген должен быть разрушен, так я не устаю напоминать, что западные соцсети должны вести себя в России прилично, соблюдая законы и правила нашей страны».

(В древности во время Пунических войн между Карфагеном и Римом римский сенатор Катон Старший прославился тем, что каждое выступление в сенате заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен», что в свое время и произошло).

«Раньше меня не слушали, — говорит Малькевич, — но за последний год со стороны Facebook и Twitter было такое количество блокировок, цензуры, кражи персональных данных, что в ручном режиме нам удалось убедить многих людей в серьезности угрозы».

России объявлена война

Вообще складывается ощущение, что Twitter реально объявил России войну от имени Запада, отмечает глава Фонда защиты национальных ценностей.

«В этой соцсети ведется массированная атака на все аккаунты, в том числе дублирующие, проекта «Хорошие новости», который блокировали уже несколько раз. Это делается целенаправленно, чтобы через Twitter не могла распространяться ни одна хорошая новость о России. Это осознанная позиция и политика администраторов и владельцев Twitter, — говорит собеседник ФАН. — Нам, России объявлена война — это подтверждается снова и снова, и те, кто развязал эту войну, не затрудняют себя в выборе средств. Предвкушаю, что премьера нашего аналитического исследования по поводу политики Twitter будет огненной — настолько вопиющие нарушения правил там имеют место при полном отсутствии возможности что-либо обжаловать и получить хоть какие-то объяснения!»

Угроза для всего гражданского общества

По словам Малькевича, он считает симптоматичным, что блокировка его аккаунта в Twitter произошла фактически синхронно с заседанием Общественной палаты, в ходе которого глава ФЗНЦ выступил с докладом «Новые информационные угрозы для гражданского общества».

«Я не только рассказывал о цензуре в Facebook и в Twitter, но и анонсировал новое большое исследование нашего фонда о тотальной стопроцентной зависимости нашей страны от иностранного программного обеспечения и от иностранных девайсов, с помощью которых Запад контролирует буквально каждый наш шаг. И мы не знаем, как поведет себя вся эта техника в случае серьезного осложнения отношений России с западным миром», — предупреждает глава ФЗНЦ.

Уже сейчас можно утверждать, что ленты новостей нам также формируют западные модераторы, утверждает собеседник ФАН.