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Все участники переговоров по Сирии подтвердили участие во встрече в Нур-Султане

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Все участники переговоров по Сирии подтвердили участие во встрече в Нур-Султане

Москва, 9 декабря. Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах в Нур-Султане 10-11 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Все стороны астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах и уже начали прибывать в нашу столицу», — сказал дипломат.

По его словам, делегации государств — гарантов — России, Турции и Ирана, правительства Сирии и оппозиции САР подтвердили визит в столицу Казахстана.

Россию на переговорах будет представлять специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Турцию — заместитель главы МИД страны Седат Онал, Иран — старший помощник министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, сообщил Смадияров. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен возглавит делегацию международной организации на встрече по Сирии в декабре.

«В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена», — сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана.

Встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате пройдет в Нур-Султане 10-11 декабря.

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Источник: ТАСС
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