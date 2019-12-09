Президента Боливии назначат в Вашингтоне, но итогом станет гражданская война

В последние месяцы Боливия не сходит с экранов телевизоров, Интернета и печатных изданий. А все потому, что в результате госпереворота президент Эво Моралес покинул страну и получил убежище в Мексике. Побывавший в Ла-Пасе корреспондент Федерального агентства новостей рассказал о своих впечатлениях после поездки и предположил, чем могут закончится назначенные на март выборы главы государства.

Что произошло

Президентские выборы в Боливии состоялись 20 октября. Опубликованные Высшим избирательным судом (ВИС) Боливии предварительные данные подсчета голосов показали, что действующий глава государства Эво Моралес набирал 47,08% голосов, а его главный соперник — экс-президент страны, историк Карлос Меса — 36,51%. Последний даже заявил, что окончательные данные подсчета голосов позволяют ему выйти во второй тур. Однако Моралес сообщил, что пока еще не подсчитанные голоса жителей сельских районов гарантируют ему победу уже в первом туре.

22 октября избирательный суд опубликовал новые данные, согласно которым Моралес побеждал уже в первом туре, что и спровоцировало на активные действия правые силы, которые стояли за организацией масштабных народных протестов. На следующий день Эво Моралес объявил о вводе на территории Боливии режима чрезвычайного положения и обвинил своих противников в попытке организовать государственный переворот. К началу ноября народные волнения перешли в горячую фазу, после которых полиция и армия переметнулись на сторону протестующих.

Далее командующий вооруженными силами страны генерал Уильямс Калиман Ромеро потребовал от Эво Моралеса освободить пост президента, что якобы позволило бы стабилизировать обстановку в Боливии. К тому времени уже бывший президент находился в Мексике. Вместе с ним от власти отказалась практически вся верхушка государственного аппарата страны и их места заняли противники президента-социалиста.

Во всех действиях противников бывшего главы Боливии отлично улавливаются признаки иностранного вмешательства. Моралеса не спасли ни экономический рост в стране, ни национализация энергетических носителей, ни объединение европейцев и индейцев под одним флагом. Операция по свержению экс-президента была проведена по давно уже устоявшейся и отлично применяемой Вашингтоном методичке, в основе которой упор делается на проблемах социально-экономического характера, неустроенности и не решенных вовремя проблемах.

Обстановка

Прибыв 23 ноября во вторую столицу Боливии Ла-Пас, корреспондент Федерального агентства новостей сразу же столкнулся с тем, что жители города живут в постоянном страхе и ожидании новых кровавых столкновений противников и сторонников Моралеса. Неуверенности в завтрашнем дне добавляла и блокада основных дорог: Оруро — Кочабамба, Кочабамба — Санта-Круз, что привело к серьезным проблемам с поставками в крупные города продовольствия и топлива.

В магазины действительно выстраивались огромные очереди из боливийцев, желающих купить самое необходимое — мясо и овощи. Только через неделю ситуация стабилизировалась, когда переходное правительство сумело наладить диалог со сторонниками Моралеса и последние сняли блокаду. На улицах Ла-Паса сразу стали появляться небольшие «торговые точки», организованные индейцами аймара или чоло.

Во время своей работы в Ла-Пасе корреспондент ФАН также убедился в намерениях новых властей Боливии дискредитировать бывшего президента и его сторонников. Первым делом они объявили в розыск всех высокоранговых чиновников и других политиков, связанных с Эво Моралесом. Часть из них скрылась в мексиканском посольстве в Ла-Пасе, прекрасно понимая, что их ждет в боливийских тюрьмах, которыми теперь руководят правые.

При этом переходное правительство никак не поясняет, в чем конкретно обвиняются социалисты, запросившие политическое убежище у Мехико.

«Новое правительство проверяет работу всех министерств и ведомств. И внезапно оно находит там «доказательства» коррупции прошлой власти. […] Дело в том, что сейчас новые власти придумывают все, чтобы посадить в тюрьму всех неугодных», — сообщала корреспонденту ФАН первый депутат 24-го округа города Кочабамба от партии МАС (Movimiento al Socialismo или движение к социализму) Хуана Киспи.

Однако и сторонники Моралеса сдаваться не собираются. В разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей депутат 18-го округа партии МАС в провинции Арома города Ла-Пас Франклин Флорес Кордоба сообщил, что в настоящее время парламентарии от партии «Движение к социализму» активно разрабатывают проект закона, который бы гарантировал защиту всем, даже рядовым членам политического объединения МАС. Кроме того, депутаты намерены подавать заявления в различные международные инстанции, где будут объяснять, что переходное правительство нелегитимно и именно на его руках кровь всех погибших и пострадавших во время волнений боливийцев.

Так как исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес подписала законопроект об отмене результатов октябрьских президентских выборов и о проведении нового всеобщего голосования в марте, социалисты уже начали проводить отбор кандидатов на пост президента, а также в местный парламент.

«Мы (социалисты) выиграли на выборах и там мы будем выигрывать снова. Только так, только при помощи урн для голосования. […] Мы будем выступать на выборах со своими делегатами, и мы самая первая, самая сильная партия в стране», — сказал Кордоба.

Европарламент легализовал госпереворот

Во время работы в Боливии корреспондента ФАН Европарламент, который по идее должен был привнести ясность в ситуацию в стране и осудить госпереворот, наоборот — поприветствовал его и настоял на скорейшем проведении новых президентских выборов и созыве «независимого» избирательного трибунала. Об этом говорилось в резолюции № 2019/2896(RSP) опубликованной на официальном сайте законодательного и представительного органа Европы.

В самом документе указывается, что ЕС осуждает отсутствие прозрачности к выборам, организованное прошлым правительством, ведь это «подрывает право боливийцев свободно избирать своего президента». Парламентарии ЕС указали на то, что результаты избирательного процесса от 20 октября должны быть официально объявлены недействительными, а лица и организации, якобы участвующие в таких незаконных процессах, должны автоматически исключаться из избирательных органов. В этом случае Европарламент помогает новому правительству отстранить от избирательного процесса сторонников экс-президента страны Эво Моралеса. Теперь каждый политик, чиновник или бизнесмен, связанный с партией МАС (Movimiento al Socialismo или Движение к социализму) будет обвиняться в мнимых манипуляциях и доступ к избирательному процессу для него будет закрыт.

Далее — Европарламент решительно осудил народные протесты, последовавшие после выборов 20 октября, и призвал привлечь к ответственности виновных в организации беспорядков. При этом евродепутаты забыли, что столкновения сторонников и противников Моралеса начались после того, как полиция и армия решили поддержать оппозицию, устроившую госпереворот в стране.

Также депутаты ЕС заявили о своей полной поддержке и признании работы наблюдателей за выборами от «Организации американских государств». А мы напомним, что ОАГ создавалась и до сих пор спонсируется Соединенными Штатами Америки, которым необходимо было свергнуть неудобного и строптивого Эво Моралеса. Штаб-квартира ОАГ находится в Вашингтоне.

Парламент ЕС утверждает, что уважение независимости судебной власти, политического плюрализма и свободы собраний, а также выражения мнений всех боливийцев, включая коренные народы, являются основными правами и опорами демократии. Но евродепутаты, видимо, забыли, что 20 октября почти три миллиона боливийцев, а это 47,08 % всего населения страны, выразили свое мнение, отдав голоса главе партии МАС Эво Моралесу. Но это не устроило оппозицию и ее боссов в Вашингтоне, что привело к проведению госпереворота с последующим смещением Моралеса.

В документе также сообщается, что в новом избирательном процессе должны принять «заслуживающие доверия международные наблюдатели, которые могут действовать свободно и делиться своими независимыми наблюдениями». И именно эти люди, являющиеся агентами Соединенных Штатов, будут руководить избирательным процессом, выставляя явку и распределяя количество голосов.

Приведенные в резолюции положения свидетельствуют о том, что США, через своих ставленников в Европарламенте легализовали проведенный в Боливии государственный переворот и теперь намерены провести новые выборы в стране, поставив во главу своего, удобного и исполнительного человека.

Работа волонтеров

Также на улицах Ла-Паса корреспондент ФАН встретил волонтеров, собирающих деньги на поддержку жителей, пострадавших во время столкновений противников и сторонников Эво Моралеса. Инициатива началась с формирования волонтерской группы, продажи фирменных резиновых браслетов (10 боливиано или 93 рубля), футболок с логотипом Unidaton Bolivia Solidaria (50 боливиано или 466 рублей) и выступления группы барабанщиков на центральных улицах Ла-Паса.

«Мы хотим помочь пострадавшим боливийцам, потому что они в нас нуждаются. Сейчас я хочу донести до всех мысль о том, что между нами не должно быть проблем и разногласий. Да, мы все разные и думаем по-разному, но мы все боливийцы и должны мириться с этими различиями», — рассказала волонтер организации Unidaton Bolivia solidaria Рената.

Таким образом волонтеры привлекают внимание рядовых жителей второй столицы к пострадавшим от столкновений противников и сторонников бывшего президента Эво Моралеса. Вырученные от продажи браслетов и футболок деньги, а также средства, привлеченные от различных некоммерческих организаций, пойдут на восстановление пострадавшего от беспорядков жилья, покупку медикаментов, оплату лечения участников акций протестов и т.д. Естественно все это будет возможно после тщательной проверки нанесенного урона. По предварительным подсчетам, в общей сложности волонтерам необходимо собрать около 5 млн долларов.

Кроме того, в настоящее время, на сайте американской коммерческой краудфандинговой платформы gofundme запущена инициатива по сбору средств. Организаторы выставили цель в 100 тысяч долларов, а сама кампания по сбору средств завершиться 14 декабря. При этом участники социальной акции заявляли, что не поддерживают ни одну из сторон, однако ее организатором выступил некий Оскар Фуэнтес из города Мэрисвилл округа Снохомиш, штата Вашингтон.

Будущее Боливии

Пока будущее южноамериканской страны видится не самым радужным, ведь протестами крайних правых руководили кураторы из Государственного департамента США, что отлично заметно по действиям лидера протестного движения Луиса Фернандо Камачо. Вашингтон также активно подключал местных олигархов, потерявших большинство своих активов во время трех последних сроков Моралеса.

К тому же до мартовских выборов в Боливии еще три с половиной месяца, за это время новые власти страны смогут аккумулировать админресурс и одновременно с этим вывести из политической игры всех масистов, представляющих реальную угрозу для Аньес и ее администрации.

Путем нехитрых умозаключений можно прийти к выводу, что на предстоящих президентских выборах кресло главы Боливии займет человек, выбранный в Вашингтоне. Но это также привет к росту протестных настроений среди социалистов, составляющих около 60% бывшего электрета Эво Моралеса. Именно эти люди будут выходить на улицы, но на этот раз уже не с палками и камнями, а огнестрельным оружием, что ввергнет Боливию в настоящую гражданскую войну.