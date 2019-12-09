Протурецкие силы отразили нападение курдских боевиков на севере провинции Алеппо

Дамаск, 9 декабря. Артиллерийское подразделение турецкой армии в понедельник утром открыло огонь по опорным пунктам бандформирований курдов в районе поселка Мараназ в провинции Алеппо, сообщило агентство Step News.

Протурецкие силы отразили нападение курдских вооруженных формирований в районе поселка Кафр-Шахер на севере провинции. Согласно сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате столкновения погибли трое курдских боевика, также двое были захвачены в плен.

Также турецкие военные обстреляли места в деревнях Умм-Хуш и Харбаль, которые находятся под контролем курдских отрядов.

Напомним, в конце октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Согласно документу, турецкие пограничники вместе с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирии, а также координировать отвод курдских вооруженных формирований из зоны безопасности. Позже глава Турции предупредил, что Анкара начнет новую операция, если курдские боевики не выполнят свои обязательства.