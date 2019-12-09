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Протурецкие силы отразили нападение курдских боевиков на севере провинции Алеппо

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Протурецкие силы отразили нападение курдских боевиков на севере провинции Алеппо

Дамаск, 9 декабря. Артиллерийское подразделение турецкой армии в понедельник утром открыло огонь по опорным пунктам бандформирований курдов в районе поселка Мараназ в провинции Алеппо, сообщило агентство Step News.

Протурецкие силы отразили нападение курдских вооруженных формирований в районе поселка Кафр-Шахер на севере провинции. Согласно сообщениям Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в результате столкновения погибли трое курдских боевика, также двое были захвачены в плен.

Также турецкие военные обстреляли места в деревнях Умм-Хуш и Харбаль, которые находятся под контролем курдских отрядов.

Напомним, в конце октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Согласно документу, турецкие пограничники вместе с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории Сирии, а также координировать отвод курдских вооруженных формирований из зоны безопасности. Позже глава Турции предупредил, что Анкара начнет новую операция, если курдские боевики не выполнят свои обязательства.

Протурецкие силы отразили нападение курдских боевиков на севере провинции Алеппо

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Источник: Федеральное агентство новостей
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