Верховный суд Великобритании начал рассмотрение спора РФ и Украины по еврооблигациям

Лондон, 9 декабря. Верховный суд Великобритании начинает слушания по спору между Россией и Украиной из-за долга в 3 млрд долларов. Об этом говорится на сайте суда.

Слушания будут проходить до 12 декабря. Первое заседание началось в понедельник в 14.00 по московскому времени. Предполагается, что вердикт будет вынесен уже в следующем году.

Напомним, что речь идет о еврооблигациях на 3 млрд долларов, которые Россия выкупила у Украины еще во времена правления президента Виктора Януковича. В марте 2017 года Верховный суд Великобритании удовлетворил иск России и обязал Украину выплатить 3 млрд основного долга, а также 75 млн долларов долга по невыплаченному купонному платежу, штрафные проценты и судебные расходы.

Киев попытался оспорить это решение, направив в суд четыре довода, по которым он отказывается платить долг России. Три из них были отклонены, кроме последнего. В нем Украина заявляла, что Россия якобы принудила ее взять долг через давление и санкции. Тогда суд постановил провести отдельное разбирательство по данному факту. После этого и Москва, и Киев подали апелляции. РФ оспаривает украинский аргумент о «принуждении», а Украина — отклонение трех ее предыдущих доводов.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов еще в прошлом году заявлял о том, что дело об украинском долге может затянуться. Политолог тогда утверждал, что ситуация не изменится, пока на Украине не поменяется власть.