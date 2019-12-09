«Ветераны АТО» стали главной угрозой для украинского общества

Киевские эксперты отмечают крайне опасную общественную тенденцию на Украине — в сводки криминальных новостей все чаще попадают так называемые «ветераны АТО». Они принимают участие в убийствах и насилии мирных граждан, оказываются втянутыми в грабежи и разбои, а также составляют «костяк» нового «Майдана» под офисом президента на Банковой, передает корреспондент Федерального агентства новостей Киева.

Украинцы, по воле режима экс-президента страны Петра Порошенко прошедшие войну в Донбассе, в последнее время стали дестабилизирующей частью общества, подчеркивают политологи. Они приводят несколько свежих примеров. Например, громкое убийство трехлетнего ребенка 1 декабря на улице Льва Толстого, совершенное киллером Андреем Лаврегой из батальона запрещенного в РФ «Правого сектора»1.

Прошедшей осенью украинскую столицу всколыхнули еще два инцидента. Сначала двое ветеранов, до чертиков напившись в баре на Пушкинской улице, подорвались на боевой гранате, вывезенной из Донбасса. А затем на окраине Киева «ветеран АТО» в ходе бытовой ссоры с соседом расстрелял его из автомата Калашникова, также «привезенного с войны».

Среди более давних их «боевых подвигов» — убийство в марте 2017-го в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, организованное и совершенное «ветеранами войны с Россией». А также подрыв автомобиля журналиста Павла Шеремета (сейчас по обвинению в его организации арестована семейная пара «атошников» с кличками «Буча» и «Пума»). Кроме того, именно бывшие «атошники» являются самыми активными участниками силовых захватов православных храмов УПЦ МП по всей стране и акций против власти действующего президента Владимира Зеленского.

По мнению аналитиков, все пять лет пребывания у власти Порошенко ведущие украинские масс-медиа работали на создание позитивного имиджа «ветеранов АТО», представляя их в качестве «моральных авторитетов» нации. Но после смены власти и ухода Порошенко с высшего поста на Украине резко участились случаи судебных разбирательств и даже избиения «ветеранов АТО».

По словам эксперта по безопасности Сергея Шабовты, «процессы, происходящие с «ветеранами АТО», были вполне ожидаемы криминалистами и психологами».

«Эта прослойка украинского общества представляет собой крайне депрессивную, радикальную и в то же время манипулируемую массу людей, — говорит аналитик. — Большинство мужчин активного возраста, служивших как в ВСУ, так и в добровольческих батальонах, изначально рассматривали участие в военном конфликте как некий «социальный лифт». Им обещали щедрые выплаты, военные награды и пенсии, квоты на обучение в вузах, бесплатные участки земли и так далее. Но, когда конфликт оказался «заморожен» и власть перестала нуждаться в их услугах, они оказались «отверженными государством». Многие участники АТО не получили даже половины тех социальных почестей и материальных благ, которые им обещал Порошенко».

Кроме того, заметил эксперт, многие украинцы после увольнения из армии испытывают еще и огромное моральное разочарование.

«Отправляясь в зону боевых действий в самом начале АТО, они верили в определенные идеалы. Им говорили, что они «идут защищать Родину», «бороться с врагом» и так далее. Как следствие — они считали свою миссию благородной, — напомнил Шабовта. — Но сейчас, по прошествии времени, многие «атошники» увидели, что и сами они, и их родные обнищали, опустились, и фактически не имеют социальных перспектив. Большинство из них задается вопросом: «А для чего вообще я воевал?» На это разочарование накладывается и то, что сегодня государство фактически бросило граждан, «исполнивших воинский долг» в Донбассе, на произвол судьбы. Оно не проводит планомерную психологическую реабилитацию «ветеранов АТО», не предоставляет им условий для интеграции в мирную жизнь и так далее».

Кроме того, эксперт отметил, та военная истерия, которую пять лет «раскручивал» в СМИ и в публичном пространстве режим Порошенко, нанесла необратимые травмы неокрепшим мозгам молодых украинцев. В итоге многие «ветераны» стали весьма удобным материалом для исполнения любых преступных замыслов — от криминальных преступлений до попыток госпереворота. Эта тенденция усугубляется тем, что тысячи «атошников» в быту ведут асоциальный образ жизни, заметил Шабовта.

«Некоторые высокопоставленные силовики и в приватных разговорах, и даже в публичных выступлениях отмечали — практически каждый четвертый украинский военнослужащий, прошедший конфликт в Донбассе, является преступником, — напомнил аналитик. — Ни для кого не секрет, что украинские солдаты и офицеры, несущие службу в зоне военных действий, пьют алкоголь как кони. Когда в ВСУ приходит очередная зарплата, то после нее следуют полторы-две недели беспробудного пьянства в частях. А «закусь» военным подвозят волонтеры с консервами и горячей пищей. Служащие на линии разграничения рядовые, контрактники, прапорщики и даже старшие офицеры — все, постоянно употребляют алкоголь в немыслимых дозах. После чего, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершают преступления. Таков реальный портрет нашей армии. А потом, выйдя «на гражданку», военные привозят с собой все эти чудовищные привычки».

Бывший глава отделения психиатрии Главного военного клинического госпиталя Киева Олег Друзь однажды сообщил, что «93% участников АТО являются прямой угрозой для общества» (после чего он был немедленно уволен со своего поста). Сегодня, говорит эксперт по безопасности, его слова подтверждаются в полной мере, в том числе — криминальной статистикой.

«То, что происходит в Донбассе, украинские политики предпочитают громко называть «войной» или «конфликтом с Россией». Но в реальности это по большей части мистификация, — заявил Шабовта. — Интенсивность боевых действий на востоке страны, а также количество боевых потерь не идет ни в какое сравнение с реальной, полноценной войной. Однако те, кто находятся на линии фронта, пребывают в вечном ожидании пули снайпера. Сюда добавляются другие негативные факторы — нестабильное материальное обеспечение, тоска по оставленным семьям, огромные проблемы с алкоголем, легкими наркотиками и так далее. В таком состоянии любая армия может только деградировать, что и произошло с ВСУ».

По сути, «ветераны АТО» — это люди, которые глубоко психологически травмированы. Но государство не делает ничего, чтобы смягчить эту психологическую травму, считает аналитик.

«Кроме того, «ветераны АТО» стали заложниками манипуляций со стороны представителей власти. Нечистые на руку политики регулярно привлекают их для участия во всевозможных «Штайнмайер-Майданах» и политических провокациях. Многие из них и сегодня вышли на «Майдан» на Банковую, под офис президента, — указал Шабовта. — При этом государство сняло с себя всю ответственность за их социальную реабилитацию и адаптацию. Как следствие — «атошники» массово спиваются и садятся на наркотики. Или, что еще хуже, находят реализацию в поисках «адреналиновых» ощущений — конфликтуют с своими близкими, соседями и просто прохожими».

По мнению эксперта, можно с уверенностью сказать, что режим Порошенко намеренно создал масштабное зло для всей страны. Количество «ветеранов», прошедших конфликт в Донбассе, сегодня превышает 230 тысяч человек.

«Каждый из них сегодня потенциально опасен для мирных украинцев. Потому что государство полностью сняло с себя ответственность за жизни «ветеранов АТО», — констатировал Шабовта. — Проблема еще и в том, что на государственном уровне в стране сегодня полностью отсутствует идеология. А полноценного государства без идеологии не бывает. На мой взгляд, в стране должна быть создана единая идеологическая база, призванная формировать у населения понимание общих целей и задач. И уже на основе идеологии нужно создать мощную программу социальной реабилитации «атошников». Власти необходимо снять тот огромный социальный запрос на насилие, которое существует в обществе и фактически возведен в культ. Только так мы сможем избежать взрыва «бомбы замедленного действия», заложенной под наше общество режимом Порошенко».

1 Организация запрещена на территории РФ.