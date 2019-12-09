Террористы ИГ взорвали блокпост курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре

Дейр-эз-Зор, 9 декабря. Правительственная армия Сирийской Арабской Республики провела в населенном пункте Хатла-Тахтани рейд и задержала несколько человек, подозреваемых в пособничестве боевикам «Исламского государства»1 (запрещена в России). Об этом сообщает портал Halab Today.

Ранее сообщалось, что террористы из состава «спящих ячеек» ИГ1 совершили вылазку в районе города Меядин в провинции Дейр-эз-Зор и похитили двух членов партизанского ополчения Национальной обороны. Отмечалось, что боевики устроили засаду на автомобили бойцов Национальных сил обороны, когда последние возвращались из поселка Шамития.

Кроме того, согласно предварительным данным, боевики ИГ подорвали при помощи ручной гранаты блокпост курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) возле поселения Джазрая. Сведений о раненых в настоящее время нет.

Напомним, на переговорах 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании, включающий 10 пунктов. В одном из них указывалось, что турецкие пограничники совместно с российской военной полицией будут патрулировать северо-восточные территории САР, а также координировать отвод курдских бандформирований из зоны безопасности. Позже турецкий президент предупредил, что Анкара начнет новую операцию, если курдские боевики не выполнят свои обязательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.