ВС Турции обстреляли опорные пункты курдских боевиков в Алеппо в Сирии

Мараназ, 9 декабря. ВС Турции и союзные силы обстреляли опорные пункты курдских радикалов на севере Алеппо в Сирии. Об этом сообщает новостное агентство Step News.

В северной части провинции в зоне турецкой операции «Щит Евфрата» продолжаются провокации со стороны курдских радикалов «Освободительных сил Африна».

Утром артиллерийское подразделение турецкой армии открыло огонь по опорным позициям курдских боевиков в районе поселка Мараназ.

В октябре Турция начала предпринимать активные меры по противодействию терроризму вблизи от своих государственных рубежей. На севере Сирии Анкара развернула военную контртеррористическую операцию «Источник мира», направленную против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ1 (организация запрещена в РФ), чтобы создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы и пресечь деятельность курдских вооруженных формирований и созданных с их помощью «спящих» террористических ячеек в регионе.

22 октября турецкие власти приняли решение завершить «Источник мира». В этот же день главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий шаги по урегулированию ситуации в Сирии.

Принятое соглашение установило вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также определило проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной операции турецких ВС.

Несмотря на вступившие в силу договоренности, курдские радикалы продолжают нарушать обязательства.

1 Организация запрещена на территории РФ.