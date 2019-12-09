Палата представителей Ливии обсудит с ЛАГ и Грецией отзыв признания ПНС Сарраджа

Тобрук, 9 декабря. Спикер Палаты представителей Ливии Агила Салех будет просить международной поддержки в связи с соглашениями, которые подписали президент Турции и «премьер-министр» так называемого Правительства национального согласия Ливии. Глава парламента направится с визитами в Египет и Грецию, где поднимет вопрос о непризнании действующей в Триполи структуры со стороны международного сообщества.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и главарь так называемого Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж подписали соглашения о «Безопасности и военном сотрудничестве», а также об «Ограничении юрисдикции на море». Договоренности о границах в Средиземном море вызвали скандал: соседствующий с Ливией Египет счел эту сделку незаконной, а в Греции соглашение назвали географически абсурдным, так как оно игнорирует остров Крит, который находится между побережьями Турции и Ливии. Власти Греции также объявили персоной нон грата ливийского посла в Афинах Мохаммеда Юниса Менфии.

По данным телеканала Al-Arabiya, Агила Салех планирует встретиться с председателем парламента Лиги арабских государств Машаалем бен Фахдом ас-Сильми. Несколько дней назад ЛАГ осудила договоренности Анкары и Триполи. Вице-спикер парламента ЛАГ Саад Джамаль тогда подчеркнул, что в рамках этих соглашений Турция собирается продолжить поставки оружия террористам ПНС Ливии, а это может привести к активизации исламистских группировок и новому витку кровопролития в республике.

Отмечается, что на переговорах Агила Салех и Машааль бен Фахд ас-Сильми обсудят поддержку парламента ЛАГ Палате представителей в связи с соглашениями Анкары и так называемого ПНС Ливии. Также планируется обсудить последствия, которые может повлечь за собой этот документ.

«Салех попросит поддержки у парламента в вопросе отмены признания правительства Файеза Сарраджа арабским и международным сообществом в связи с нарушениями прав ливийского народа и пренебрежением суверенитетом Ливии», — передает портал AlMarsad.

По информации СМИ, после этой встречи Салех направится в Грецию по приглашению спикера парламента страны. На переговорах стороны обсудят координацию усилий в связи с соглашениями Турции и ПНС Ливии. Салех также планирует поднять вопрос об отзыве признания «правительства» Сарраджа.

После этого спикер Палаты представителей Ливии вернется в Каир, чтобы встретиться с главой парламента Египта Али Абдель-Алемом. Пресс-секретарь Палаты представителей подчеркнул, что Агила Салех обсудит с египетским коллегой вопрос об объединении позиций Каира и Тобрука касательно скандальных соглашений и нарушений, которые эти договоренности предполагают в отношении суверенитета Ливии и прав ее народа. Подчеркивается, что договоренности Эрдогана и Сарраджа противоречат конституционной декларации.

Ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей глава МИД Временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж подчеркнул, что подписанный Эрдоганом и Сарраджем документ не имеет никакой силы, так как ПНС Ливии не является конституционным правительством страны. Он также выразил мнение, что Турция хочет заполучить богатства Ливии, и поэтому поддерживает так называемое Правительство национального согласия Сарраджа.

Напомним, в СМИ неоднократно появлялись сообщения о поддержке Анкарой связей с боевиками ПНС Ливии. Также сообщалось, что Турция поставляет этим бандформированиям оружие, боеприпасы и джихадистов из Сирии - об этом заявляли и в Ливийской национальной армии, и представители Временного правительства в Тобруке.

Активизация исламистских группировок в Ливии началась в результате кризиса, который разразился в стране после свержения в 2011 году Муаммара Каддафи. В 2015 году при поддержке Запада было искусственно сформировано так называемое Правительство национального согласия, которое возглавил Файез Саррадж. Фактически эта структура состоит из разрозненных вооруженных группировок, ответственных за революцию 2011 года. Также сообщалось, что в составе данных бандформирований действуют террористы запрещенных в России организаций «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

На востоке страны, в Тобруке, действует законно избранный народом парламент — Палата представителей — и сформировано временное правительство Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.