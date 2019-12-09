Названы продукты, которые помогли онкобольным справиться с раком на последней стадии

Москва, 9 декабря. Врач и один из авторов New York Times Келли Тернер посоветовала больным раком есть больше растительной пищи, сообщил Health.news.

Специализирующийся на интегративной онкологии специалист отметила, что внезапной ремиссии у больных, которым диагностировали рак на последней стадии, предшествовало в том числе изменение питания.

По словам специалиста, она много раз общалась с людьми, уверенными, что им осталось жить совсем немного времени. Однако изменив образ жизни, пациенты не только жили долго, но и чувствовали себя гораздо лучше, чем до обнаружения болезни, указала «Вечерняя Москва».

Тернер указала, что соблюдение диеты, состоящей на 50% из фруктов и овощей, было связано с увеличением продолжительности жизни, независимо от того, есть ли у человека онкологическое заболевание.

Она рекомендовала больным чаще есть авокадо, сельдерей, сладкий перед, лук, салат, грейпфрут, томаты, бобовые, изюм и бананы. Кроме этого, следует, по ее словам, пить травяные напитки, избавляться от негативных эмоций, медитировать и найти себе хобби, сообщил «Царьград».