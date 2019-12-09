КНДР пригрозила «старому и нетерпеливому» Трампу серьезными последствиями

Пхеньян, 9 декабря. Власти КНДР резко осудили неосторожные высказывания президента США Дональда Трампа в Twitter. По словам председателя комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ен Чхоля, если хозяин Белого дома не прекратит свои провокации, председатель Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын может изменить свое мнение о нем.

«Неуместные и опасные высказывания со стороны американского лидера не прекратились. Если он продолжит в том же духе, мнение Ким Чен Ына об американском президенте изменится», — отметил он.

Ким Ен Чхоль напомнил, что северокорейский лидер, в отличие от американского президента, не позволяет себе крайностей в высказываниях о США. В связи с этим председатель комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе назвал Трампа «старым и нетерпеливым человеком».

Чиновник также добавил, что президент Соединенных Штатов ничего не знает о Северной Корее, и Америка может столкнуться с «печальной реальностью», если не изменит свое поведение.

Ранее Трамп написал в Twitter, что Ким Чен Ын — умный человек и не станет предпринимать враждебных действий против Вашингтона, поскольку в этом случае он может потерять все. Глава государства также добавил, что Пхеньян имеет огромный потенциал экономического развития, однако для этого необходимо провести денуклеаризацию.

Отметим, что в июле состоялась историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына. Стороны подтвердили настрой на снижение напряженности, а лидер КНДР выразил готовность отказаться от ядерной программы, если его стране гарантируют безопасность.