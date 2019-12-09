WADA отстранило Россию от соревнований на четыре года. События дня на ФАН-ТВ

WADA отстранило Россию Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил Россию от крупных международных соревнований включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Теперь нашей стране также запрещено проводить международные соревнования. Российское андидопинговое агентство (РУСАДА) признали несоответствующим антидопинговому кодексу. «Все закончилось плачевно, но ожидаемо. Исполком WADA принял все рекомендации, они приняты единогласно, не было ни одного человека, кто бы выступил в поддержку или был несогласен», — не удивилась случившемуся замдиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Она пояснила, что российских спортсменов могут допустить к международным соревнованиям, если они докажут, что непричастны к несоблюдению всемирного антидопингового кодекса. То есть участвовать в крупных турнирах смогут только «чистые» атлеты под нейтральным флагом. В таком статусе Россия уже выступала на олимпийских играх 2018 года. Новое решение WADA вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Россия и Украина оспаривают в суде $3 млрд В Верховном суде Великобритании проходят слушания по спору России и Украины о не выплаченных Киевом еврооблигациях на $3 млрд ($3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн). Слушания будут продолжаться четыре дня — до 12 числа. Напомним, спор тянется еще с декабря 2015 года, тогда Украина отказалась возвращать России средства по евробондам. Они были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича. И в 2013 году целиком выкуплены российским суверенным фондом. Далее в марте 2017 года Верховный суд Англии вынес ускоренное решение, обязывающее Украину вернуть долг, но при этом судья разрешил Незалежной подать апелляцию, и она конечно этим правом воспользовалась. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии отклонил три из четырех доводов Киева. В конце 2018 года обе стороны обжаловали решение. Россия, оспорила украинский довод о «принуждении». Украина — попыталась защитить три отклоненных аргумента. Апелляции рассмотрят одновременно. Если Россия выиграет по четырем пунктам, то решение признают окончательным. Иначе рассмотрение может затянуться еще на пару лет.