МВД РФ задержало 14 человек, воевавших на стороне террористов за рубежом

Москва, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов с начала 2019 года задержали 14 человек, воевавших за рубежом в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в ответе МВД РФ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

По данным ведомства, с начала 2019 года было возбуждено 379 уголовных дел в отношении лиц, причастных к участию в террористических организациях и их деятельности за пределами РФ. Кроме того, в нынешнем году были задержаны 14 человек, вернувшихся на территорию России после участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

В ответе министерства отмечается, что Сирия остается одним из ключевых мест, которое террористы используют в качестве плацдарма для координации деятельности «спящих ячеек» джихадистов.

МВД РФ совместно с Федеральной службой безопасности предпринимают меры для пресечения въезда в Россию лиц, причастных к деятельности террористических организаций в других странах.