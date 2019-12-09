Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

МВД РФ задержало 14 человек, воевавших на стороне террористов за рубежом

59
0 Оставить комментарий

МВД РФ задержало 14 человек, воевавших на стороне террористов за рубежомМосква, 9 декабря. Сотрудники правоохранительных органов с начала 2019 года задержали 14 человек, воевавших за рубежом в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в ответе МВД РФ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

По данным ведомства, с начала 2019 года было возбуждено 379 уголовных дел в отношении лиц, причастных к участию в террористических организациях и их деятельности за пределами РФ. Кроме того, в нынешнем году были задержаны 14 человек, вернувшихся на территорию России после участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

В ответе министерства отмечается, что Сирия остается одним из ключевых мест, которое террористы используют в качестве плацдарма для координации деятельности «спящих ячеек» джихадистов.

МВД РФ совместно с Федеральной службой безопасности предпринимают меры для пресечения въезда в Россию лиц, причастных к деятельности террористических организаций в других странах.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров