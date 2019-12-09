Заявление Путина о «Турецком потоке» побудило Софию изменить политику

Россия могла исключить Болгарию из проекта «Турецкий поток», что в свою очередь заставило Софию отказаться от политики затягивания строительства газопровода. Так считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января 2020 года и обеспечить транзитные поставки в Грецию и Северную Македонию, заявил исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов.

Как он отмечает, София готова к возможной остановке транзита российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу. По его словам, 30 ноября Турция «золотым» сварным швом соединила «Турецкий поток» с газопроводом «Балканский поток». В ближайшее время «Булгартрансгаз» начнет заполнять газом 11-километровый участок трубопровода на своей территории, а Турция — на 140-километровом участке.

«Мы будем готовы к 15 декабря, они, надеюсь, к 20 декабря», — добавил исполнительный директор компании.

По словам Александра Пасечника, недавнее заявление президента России Владимира Путина в адрес Болгарии по поводу затягивания «Турецкого потока» стало побуждающим фактором изменения политики Софии.

«Было замечено, что Болгария затягивает реализацию «Турецкого потока». У России при этом существует возможность исключить Болгарию из проекта, применив альтернативные варианты пересмотра маршрута. Со стороны Софии началось движение, а именно уточнение и детализация по срокам. Мы видим, что интенсивность действий со стороны Болгарии по «Турецкому потоку» выросла, т. е. туман рассеивается. Посмотрим, как нынешние заявление болгарского руководства будут коррелировать с реальностью», — заявил Пасечник в беседе с Федеральным агентством новостей.

Если бы Болгарию исключили из проекта газопровода, то она бы потеряла транзитный статус, который дает возможность зарабатывать, говорит эксперт.

«Это солидные деньги, которые можно получать от прокачки. Поэтому они за газопровод цепляются. Но известно, что болгары в своем время нам сорвали «Южный поток». Пришлось из-за их контрпродуктивных политических действий преобразовывать «Южный поток» в «Турецкий поток». Таким образом, болгары все-равно оглядываются на Вашингтон, который влияет на Софию. Это влияние ощутимо и заметно», — объяснил собеседник ФАН.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем заявил, что Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории. Российский лидер отметил, что участок газопровода от Болгарии до Венгрии на территории Сербии почти завершен. 90% труб газопровода уже уложено.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов впоследствии сообщил, что «Балканский поток» строится с максимально возможной скоростью, а задержка реализации проекта связана с конкурсными процедурами.

«Турецкий поток» проложат от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.