Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании терроризма

Москва, 9 декабря. Жителя Дагестана Сааду Ахмеднабиева задержали в родном регионе по подозрению в финансировании террористических группировок, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сааду Ахмеднабиев — родной брат координатора и основателя исламских фондов «Мухаджирун» и «Ансар» Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу-Умар Саситлинский, объявленного в международный розыск за создание террористического сообщества и организацию финансирования терроризма.

Сааду Ахмеднабиев организовал на территории России под видом благотворительной деятельности сбор денег в интересах международных террористических организаций. Всего с 2016 года братья собрали более двух миллионов рублей. Эти средства направлялись на закупки оружия, военной амуниции и медицинских препаратов для боевиков, участвующих в боях в Сирии на стороне террористов.

«Проведены масштабные мероприятия, в том числе обыски по местам жительства подозреваемого и его близких родственников, — говорится в сообщении СК РФ. — В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе финансирования терроризма, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом».

Следователи и другие сотрудники правоохранительных органов принимают меры для установления других участников преступления, указала «Газета.ру».

Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в финансировании терроризма.