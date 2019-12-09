Сирия, 9 декабря. Сирийская армия продвигается в Хасаке. В Алеппо курдские боевики обстреливают мирное поселение - есть жертвы среди гражданских. Два мирных жителя скончались в результате ракетного удара со стороны боевиков «Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совершили боевой вылет на северо-восток Латакии где нанесли точечные удары по расположения джихадистов «Тахрир аш-Шам»

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают укрепления боевиков на юге провинции Идлиб, разворачивают свои силы в районе электростанции Мардука на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли мирных поселок на западе Алеппо, обменялись ударами с САА позднее.

Курдские вооруженные группировки: обстреляли ракетными снарядами поселок на севере Алеппо - есть жертвы среди мирных жителей.

ВС Турции и союзные силы: отказались от проведения совместного патрулирования на северо-востоке Сирии из-за погодных условий.

Провинция Латакия

Как сообщает агентство Al Masdar, в районе города Кабана на северо-востоке Латакии продолжается операция ВКС РФ. По данным источника, днем несколько боевых вертолетов совершили вылет в предместья города, занятого радикалами альянса «Тахрир аш-Шам». Вертолеты сбросили на укрепления радикалов бомбы у города и в горах Аль-Акрад на северо-востоке провинции. Эта последняя серия ударов российской авиации произошла после того как из-за плохой погоды вылеты в данный район были прекращены. Агентство также сообщает, что 4-я танковая дивизия Сирийской Арабской Армии (САА) продолжила оказывать давление на джихадистов, выпустив несколько ракет и артиллерийских снарядов в направлении позиций радикалов, о чем так же сообщает источник.

Провинция Алеппо

Несколько мирных жителей пострадали в районе поселка Миньяна к западу от административного центра провинции города Алеппо. Как сообщает медиаресурс Step News, боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли окрестности поселка из минометов. По информации агентства SANA, в результате обстрела скончались два мирных жителя. В ответ подразделения САА проводят обстрел из тяжёлой артиллерии линий обороны и укреплений террористов у городов Кафр-Наха и Хан-Асаль.

Район Аль-Арха города Африн был обстрелян артиллерийскими снарядами со стороны курдских радикалов «Освободительных сил Африна», которые продолжают совершать диверсии в зонах контроля протурецких сил. Как сообщает портал Halab Today, в результате разрыва снаряда в жилом районе есть пострадавшие среди мирного населения.

По информации РИА Новости, турецкая военная полиция отказалась от проведения совместного патрулирования зоны безопасности на северо-востоке Сирии из-за погодных условий. Российские военнослужащие приняли решение провести самостоятельно патрулирование. Маршрут патруля взял начало у города Кобани.

Провинция Идлиб

Отряды Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь из тяжёлой артиллерии по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» у поселков Телль-Дам, Ас-Сараджа, Абу Шардж, Аш-Шаара, Аль-Хирба и Симка на востоке провинции, как передает источник в сети Twitter (@ufuk-su).

Подразделения правительственных сил также открыли огонь по опорным пунктам радикалов из ракетных установок в предместьях города Кафр-Саджна, а также у деревень Ат-Тах и Хиш, как передает информагентство Masar Press Net.

Провинция Хасака

Корреспондент сирийского агентства SANA сообщил, что подразделения сирийской армии расширили свое развертывание на севере провинции Хасака, установив новые позиции в окрестности электростанции Мабрука в рамках своих задач по защите населения.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что согласно имеющимся у их разведки данным, отряды курдских боевиков не покинули территорию зоны безопасности в полном составе, как было оговорено в рамках соглашений с РФ, о чем сообщает портал Halab Today. Ранее главарь курдских «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди (Кобани) заявлял, что со своей стороны курдские радикалы отвели свои силы на 30 километров от турецкой границы, а за продолжающимися нападения на турецкую армию и союзное им ополчения стоят отдельно действующие боевики, которые не подчиняются SDF.