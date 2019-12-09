Проект объединения Африки обсудили в Руанде

О важности совместной работы всех стран Африки на благо всего континента заявил на прошедшем первом «Фестивале идей Куси» президент Руанды Поль Кагаме.

Африканская континентальная зона свободной торговли (ACFTA) стала основной темой на прошедшем фестивале, собравшем видных политических африканских деятелей. Собравшиеся гости отметили, что с помощью проекта по созданию зоны свободной торговли без тарифов континент сможет ускорить свое развитие.

«Ничего не произойдет, если африканцы не примут решение, и они это сделали. Это то, что было сделано здесь, в Кигали, когда мы встретились в 2016 году, наблюдая за подписанием ACFTA», — заявил Поль Кагаме.

Создание ACFTA обсуждается с 2016 года, и в разные года оговаривались его принципы работы. Планируется, что зона свободной торговли в Африке заработает с 2020 года. Договоренность подписали 54 африканские страны.

Ранее президент Руанды встретился с членами группы Африканского Союза (АС), чтобы обсудить его реформирование. Таким образом, одной из ключевых договоренностей встречи стало сокращение бюджета объединения на 12%. Это решение вызвано тем, что союз стремится получать 0,2% с импорта. Впоследствии бюджет пойдет на обеспечение органа.

«Я думаю, что это хороший старт. Остается только опираться на это, чтобы достичь многого. Цель реформ — в основном создать эффективный Африканский Союз, подотчетный народу Африки», — напомнил Кагаме участникам.

Напомним, что проект Африканской континентальной зоны свободной торговли обширно обсуждался на прошедшем в октябре этого года саммите «Россия-Африка» в Сочи. Итогом этой встречи стало заявление о готовности России сотрудничать по этому проекту и поддерживать тесные контакты между комиссиями Евразийского и Африканского союзов.

Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, наша страна посодействует сближению торговых режимов Африканской зоны свободной торговли и общего рынка ЕАЭС.

«Фестиваль идей Куси» посетили президент Демократической Республики Конго Феликс Чисикеди, председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат, премьер-министр Кении Раила Амоло Одинга, исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН по Африке Вера Сонгве.