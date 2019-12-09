Аналитики прогнозируют рост цен на мобильную связь на 18% в 2020 году

Москва, 9 декабря. Операторы мобильной связи будут неизбежно повышать стоимость услуг на протяжении всего 2020 года, в связи с этим расходы населения по этой статье в среднем увеличатся на 17-18%. Об этом говорится в отчете информационно-аналитического агентства Content Review о прогнозах роста трат россиян на услуги мобильной связи в будущем году.

«Рост тарифов на связь будет происходить неравномерно в разных ценовых группах тарифов, минимальные и социальные тарифы подорожают в пределах инфляции, однако тарифы средней и высокой ценовой категории будут дорожать значительно быстрее», — полагают аналитики.

Повышение тарифов будет связано в частности с необходимостью мобильных операторов исполнять требования законодательства в сфере хранения персональных данных, в том числе закона о противодействии терроризму и обеспечении общественной безопасности, а также закона об устойчивом Рунете. По словам экспертов, трудность в реализации этих инициатив состоит в отсутствии регламентирующих документов и необходимых мощностей.

Среди других причин повышения цен аналитики выделяют последствия от введения повышенной ставки НДС в 2019 году, отмену внутрисетевого роуминга и новые инициативы государственных ведомств, связанные с желанием отменить международный роуминг со странами ближнего зарубежья.

Специалисты указывают, что неоднократно отмечали «опасный характер» реализации этих предложений, поскольку за услуги роуминга, которыми пользуется не более 20% абонентов, вынуждены платить все абоненты.

Ранее, говоря о причинах роста цен на мобильную связь, в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выделили необходимость компенсации выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, расходы на реализацию требований 374-ФЗ, рост тарифов электроэнергии и дефицит частот, уточняет телеканал «360».

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который называют законом об устойчивом Рунете, вступил в силу 1 ноября, напоминает «Ридус». Он предусматривает создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования при Роскомнадзоре и определяет сферу его ответственности. Теперь регулятор обязан обеспечивать доступность услуг связи в РФ в любых случаях, а также координировать усилия операторов в нештатных ситуациях.