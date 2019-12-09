Турция рассказала о попытках РФ снизить число атак в зоне безопасности в Сирии

Анкара, 9 декабря. Россия пытается снизить число атак курдских боевиков в зоне безопасности, которая расположена на севере Сирии. Об этом в понедельник заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Несмотря на приложенные усилия, происходят серьезные атаки. Но мы находимся в контакте с российской стороной на уровне военных ведомств. И надо сказать, что благодаря усилиям РФ количество атак снизилось», — отметил он.

В то же время Акар отметил, что далеко не все из 34 тыс. террористов покинули зону безопасности. В настоящее время Турция контролирует территорию шириной в 145 км и глубиной 30 км. Кроме того, она патрулирует вместе с российской военной полицией 10-километровую приграничную полосу. На сегодняшний день было организовано уже 13 патрулей.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию «Источник мира» на севере Сирии, целью которой стала борьба с незаконными вооруженными формированиями курдов и боевиками «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка).

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в Сирии, который положил конец военной операции. Документ предполагает вывод курдских боевиков из зоны безопасности и проведение совместного патрулирования. ООН отметила значительную стабилизацию ситуации в стране после начала работы российско-турецких патрулей.



Тем не менее они нередко подвергаются атакам со стороны радикалов. Так, например, 12 ноября в сирийском городе Камышлы прогремело несколько взрывов. В результате атаки 7 человек погибли, 70 получили ранения. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин считает, что теракт мог быть организован курдскими боевиками в ответ на турецкую военную операцию, хотя сами курды возложили ответственность на ИГ1.

В начале декабря курдские радикалы совершили налет на позиции союзников Турции у населенного пункта Берад в Алеппо. Несколько протурецких бойцов получили смертельные травмы. Отметим, что жертвами подобных вылазок нередко становятся мирные жители.

1 Организация запрещена на территории РФ.