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«КамАЗ» готовится выпустить конкурента «Газели»

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«КамАЗ» готовится выпустить конкурента «Газели»

Москва, 9 декабря. «КамАЗ» готовится выпустить легкие коммерческие автомобили, которые составят конкуренцию действующему лидеру рынка — «Газели». Об этом рассказал гендиректор компании Сергей Когогин.

По его словам, пока речь идет о грузовых версиях LCV, но не о пассажирских. Проект разрабатывался на протяжении нескольких лет. Миноритарный акционер «КамАЗа» — немецкий Daimler — участие в нем не принимал.

Когогин уточнил, что опытно-промышленное производство LCV, согласно планам, начнется уже в следующем году, а серийное — в 2021 или 2022 году.

Напомним, «КамАЗ» производит автомобили, в том числе дизельные грузовые, с 1976 года. Основное производство расположено в городе Набережные Челны. В конце мая этого года началось производство кабин поколения К5 на новом заводе, построенном совместно с компанией Daimler.

«КамАЗ» готовится выпустить конкурента «Газели»

На прошлой неделе в компании сообщили о начале тестирования заездов беспилотного грузовика «КамАЗ-4308». Машина без водителя будет осваивать логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. Беспилотник получил название «Одиссей», он оснащен сразу четырьмя типами сенсоров: видеокамерами, радарами, лидарами и сонарами.

Тем временем стало известно, что южнокорейская автомобилестроительная компания Kia запустит производство кроссовера Mohave в Калининграде.

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Источник: Ведомости
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