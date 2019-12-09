В Луганске наградили лучших футбольных игроков республики

Луганск, 9 декабря. Церемония награждения победителей и призеров чемпионата ЛНР по футболу среди любительских команд сезона 2019 года состоялась в Луганском академическом русском драматическом театре имени Павла Луспекаева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Чемпионат проходил с апреля по октябрь, в нем приняли участие 10 команд из различных регионов республики.

Открывая торжественное мероприятие, глава администрации Луганска, президент общественной организации «Республиканский луганский футбольный союз» Манолис Пилавов отметил, что «за пять лет в ЛНР появились новые перспективные спортсмены, которым и предстоит вывести футбол на качественно новый, в том числе и международный, уровень».

«Пять лет футбол был и остается неотъемлемой частью жизни нашей республики, развивается наряду со всеми сферами государства и общества. Базируясь на многочисленных спортивных традициях нашего края, мы вместе с вами создаем футбол ЛНР, у которого уже есть тысячи настоящих приверженцев», — обратился он к присутствующим в зале.

Первый заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Александр Корниенко пожелал футболистам ЛНР побед в будущих соревнованиях.

«Очень приятно присутствовать на таких мероприятиях, когда видно, что республика состоялась, спорт состоялся, традиции восстановились, есть положительная динамика. Хотел бы пожелать, чтобы наши команды сначала попали в первенство футбола РФ, затем поучаствовали в чемпионате Российской Федерации и победили там», — сказал управляющий филиалом №2 ЗАО «Внешторгсервис» Сергей Горохов.

По итогам чемпионата первое место завоевала команда «Заря-Академия», второе место — ровеньковский «Горняк», на третьем месте — «Краснодонуголь». Все участники команд были награждены медалями и почетными грамотами.