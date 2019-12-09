Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Как русские заставили ИГИЛ бояться

30
0 Оставить комментарий

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Почему террористы ИГИЛ называли русских «мягкими лапами», что  такое большой «Охотник на ИГИЛ» и как сирийцы запомнили начало операции России в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Приносим извинения читателям за задержку с выходом публикации третьей части нашего материала.  Задержка произошла по техническим причинам в связи с хакерской атакой на наши информационные ресурсы в ночь с пятницы на субботу.

Две недели назад, 25 ноября, Федеральное агентство новостей (ФАН) начало публиковать серию материалов о сотрудничестве США с террористической группировкой «Исламское государство1» (ИГИЛ1; ИГ1; запрещена в РФ).

За время, проведенное в Сирии, журналисты ФАН собрали обширную доказательную базу, которая частично уже была опубликована в первых двух материалах расследования: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ» и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Однако наши источники и собеседники не только передали нам бесценные сведения о непосредственной вине США в сирийском кризисе и расцвете ИГИЛ.

Простые сирийцы, «Охотники на ИГИЛ» и бывшие боевики — все, так или иначе, говорили о том, что пока США поддерживали боевиков «Исламского государства», главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом, была Россия.

У нас накопилось достаточно материала о россиянах в САР, чтобы посвятить этому нашу третью публикацию.

Русские — наши старые друзья

Летом 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в освобождении страны от террористических группировок. Уже 30 сентября того же года по распоряжению главы РФ в Сирию на авиабазу «Хмеймим» прилетела первая группа российских военных.

О появлении россиян в САР нам рассказал житель города Джебла по имени Али.

«Вначале никто ничего не знал. Ходили только слухи, разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здания и ремонтировать взлетно-посадочную полосу. И в городе стало очень много сирийских военных. До этого их здесь столько не было.

А потом мы стали наблюдать много взлетающих самолетов. Помню, в один из дней мой брат возвращался домой после обеда и по пути зашел ко мне в гости. Он сказал мне тогда, что полчаса назад видел большую колонну, выезжавшую с территории аэропорта: грузовики, бронетехника… И на одной из машин развевался флаг России», — вспоминает Али.

Собеседник ФАН объяснил, что разговоры о прибытии русских начались примерно за неделю до того, как с территории аэродрома выехала машина с российским флагом. Однако в СМИ и социальных сетях информация появилась потом.

Как утверждает Али, русские били ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусру1» (запрещена в РФ) и остальных, не останавливаясь. Они шли уверенно, оттесняя террористов.

«Русские — наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах. Был военным инженером. В 80-х русские построили здесь много общественных зданий. И после прибытия русских (в 2015 году. — Прим. ФАН) обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить террористов и боевиков, — заявил сириец. 

И я уверен, что и сейчас не остановятся. И я считаю, что русские отомстили террористам за моего убитого двоюродного брата и за всех наших погибших».

Двоюродный брат Али воевал в районе Абу-Духура на востоке провинции Идлиб. Он погиб в начале сентября — до начала российской операции. Однако, уверяет наш собеседник, летчики ВКС РФ (Воздушно-космические силы РФ. – Прим. ФАН.) «сполна наказали его убийц».

Ситуация была сложная

Детали о начале операции РФ Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он сразу указал, что россияне прибыли в САР в очень сложный для страны период: правительственные войска испытывали серьезное давление сразу на нескольких направлениях, расширялась территория подконтрольная ИГИЛ, а боевики, финансируемые Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Турцией, теснили сирийскую армию.

«Существовала реальная угроза замыкания сирийского государства в достаточно узком анклаве в западной части страны. Военных перспектив переломить ситуацию у Сирии, даже с помощью Ирана, не было. Максимум она могла поддерживать некие фронты, но о восстановлении контроля над всей Сирией речь вообще не шла», — объяснил он.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Ситуация стала меняться только после появления россиян. Когда Москва ввела свои войска и создала полноценную военную базу «Хмеймим», начались серьезные усилия по стабилизации: активно поставлялись вооружение, техника, амуниция по линии «Сирийского экспресса» — условное название операции по доставке всего необходимого для действий ВКС и других российских подразделений в САР – не только воздухом, но и морем, через порт «Тартус».

«Уже осенью 2015 года мы увидели успешную операцию по деблокаде аэродрома «Кувейрис», которая стала первой важной победой при участии России», — вспоминает Рожин.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Конечно, были и поражения. На то же время, что и деблокада «Кувейриса», пришлась неудачная кампании САА при поддержке ВКС РФ в Северной Хаме. Тогда правительственные войска Сирии понесли большие потери в живой силе и технике: оборона боевиков оказалась достаточно мощной за счет завезенных им американских противотанковых комплексов TOW.

«Но это опять же показывает, насколько ситуация была сложная, решить ее с наскока было невозможно и потребовалась дальнейшая системная работа, чтобы добиться коренного перелома в сирийской войне», — указал эксперт.

Защитники христианского мира

На севере провинции Хама есть христианский город Скальбия, который является родиной «Охотников на ИГИЛ». Центром наиболее ожесточенных боев с террористами Скальбия стала в 2015–2016 годах: боевики так называемой «умеренной оппозиции» и террористы «Джебхат ан-Нусры» интенсифицировали обстрелы мирного города. Скальбия оказалась на первой линии фронта в провинции Хама: после того, как под ударами исламистов пал Идлиб, а сирийская армия не смогла прорвать оборону джихадистов в долине Аль-Габ, христианский город стал главной целью для боевиков.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

За четыре года прифронтовая Скальбия пережила несколько сотен обстрелов разной степени интенсивности. 30 мая 2016 года по позициям сирийской армии в Скальбии было выпущено несколько снарядов. Кроме того, телеканал «Аль-Алам» сообщил о том, что в результате еще одного обстрела несколько снарядов угодили в здание национальной больницы. 7 июня 2016 года террористы «Джебхат ан-Нусры» предприняли новые атаки на Скальбию, в результате чего погибли несколько человек. 24 августа 2017 года боевики радикальной оппозиции нанесли несколько ракетных ударов по населенному пункту, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов Сил национальной обороны Сирии (NDF). За время войны в городе погибло больше 100 мирных жителей. В основном террористы наносили удары из расположенного в 20 километрах от Скальбии города Аль-Латамина.

Несмотря на то, что Скальбия с самого начала войны подвергалась постоянным обстрелам и нападениям террористов, в сам город радикалы так и не зашли. Местные силы смогли отстоять Скальбию при поддержке России.

«Охотник на ИГИЛ» по имени Тони рассказал Федеральному агентству новостей о том, что происходило в его родном городе до начала военной операции России в Сирии. Рядом с местом, где он жил, находились позиции боевиков «Джейш аль-Изза», которые позиционировались как «умеренная оппозиция».

«Но мы знали, что они террористы, которые режут головы, как ИГИЛ, а то и чаще. Террористы хотели зайти в город Скальбия. Они хотели разрушить город и убить всех. Особенно христиан. В тот момент все жители так и говорили: «Аль-Изза» хотят нас прогнать из города и убить».

Их командир Джамиль ас-Салех еще выложил в Интернет видео, в котором издевался над сирийской армией. Говорил: «Никто вам не поможет. Вы уже проиграли войну. И выбирайте, как будете умирать: сами себя убьете или мы вас убьем», — вспоминает Тони.

А потом внезапно в Скальбии оказались русские. Тони увидел их в церкви в один из воскресных дней.

«В церковь вошли сразу 30 человек в военной форме, с бородами и в разгрузках. Вошли, стали креститься, читать молитвы. Наш святой отец Абу Фади тогда сказал, что русские пришли по воле божьей защищать нас и защищать христиан.

Все люди в церкви, а потом и во всем городе, очень обрадовались. Потому что русские воины – воины самого могучего государства — пришли защитить нас. Потом они сразу начали строить укрепления, копать траншеи, насыпать брустверы и ставить бетонные бункеры», — рассказал Федеральному агентству новостей Тони.

По словам жителя Скальбии, русские не только сами противостояли террористам, угрожавшим Скальбии, но и обучали местные силы военной науке и организации обороны.

«Тренировали нас… Помню, дня через три-четыре на нас начали наступать террористы. Пытались зайти в город. Мы жестко сопротивлялись. До этого мы, как правило, отступали, но в этот раз не отступили. Это было итогом тренировок с русскими», — считает «Охотник на ИГИЛ».

Тони до сих пор, кажется, удивляется тому, как русские сражались с террористами.

«Они как будто воевали за свои собственные родные дома. А их семьи и дома – далеко отсюда… И они воюют действительно жестко. Даже жестче, чем мы. И мы уверены, что они воюют не за деньги.

Они воюют из принципа. Они воюют везде, где есть необходимость бороться с террористами. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой», — уверен наш собеседник.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Окончательное освобождение Пальмиры

В начале 2017 года случилось решающее событие, которое разворачивалось на другом фронте войны, – окончательное освобождение Пальмиры. Успеху этой операции также способствовали российские летчики.

Пальмира была для «Исламского государства» не только ключевым транспортным узлом, через который пролегают дороги во все регионы САР, но и важнейшим источником незаконного заработка: в предместьях находятся крупные нефтегазовые месторождения, вывоз ресурсов с которых позволял «халифату» пополнять бюджет.

Вернуть древний город по-настоящему удалось только со второго раза. Первое наступление против ИГ разворачивалось в марте 2016 года. ВКС РФ внесли ключевой вклад в успех предприятия — в последние дни операции российские самолеты совершали по 40 боевых вылетов, уничтожая террористов. Однако сирийские военные недостаточно закрепились в городе и окрестностях, которые до сих пор окружали джихадисты. В результате контратаки боевиков 11 декабря 2016 года Пальмира была вновь захвачена «Исламским государством».

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Однако буквально через несколько дней армия САР при поддержке российских ВКС в небе и союзных подразделений на земле запустила контрнаступление на Пальмиру. В самом начале российским и сирийским силам удалось отбить у террористов ключевые высоты к западу от Пальмиры, не допустить захвата аэродрома «Т-4» и дальнейшего продвижения ИГИЛ в сторону Хомса.

Наступательная операция против террористов ИГИЛ должна была идти широким фронтом с последовательной зачисткой господствующих высот. К 15 февраля передовые части САА и подразделения ССО РФ, прикрываемые с воздуха российскими ВКС, атаковали исламистов, двигаясь вдоль главного шоссе, всего в 20 километрах от города. Еще через два дня авангард операции действовал уже в 17 километрах от Пальмиры, а к 22 февраля подошел к самой ее окраине.

1 марта российские и сирийские бойцы уже были в городе. Им удалось занять цитадель Пальмиры (Калаат-Тадмор) и господствующие высоты, что позволило установить огневой контроль над населенным пунктом. Зачистка самого города от боевиков ИГ заняла меньше суток, и уже 2 марта 2017 года Пальмира была полностью освобождена — на этот раз окончательно.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Джихадисты начали спешно выводить свои бандгруппы еще после утраты контроля над цитаделью. Сирийская артиллерия и ВКС РФ открыли огонь по колоннам террористов, когда те пытались бежать на север от древнего города и в сторону Дейр-эз-Зора.

Такой стремительный штурм спас сохранившиеся в Пальмире памятники ЮНЕСКО, поскольку при отступлении боевики не успели разрушить все древние монументы. Однако многие дороги и артефакты джихадисты все же успели заминировать. Так, например, взрывом СВУ ИГ была целиком уничтожена центральная часть сцены древнего амфитеатра.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Вернув Пальмиру, российские силы оставили террористов без значительной части прибыли и обеспечили Дамаску возможность начать возрождать нефтяной сектор, от которого зависят темпы восстановления страны.

Освободив нефтегазовые поля от ИГИЛ и вернув их под контроль законного правительства, Россия продолжила оказывать помощь жителям Пальмиры и окрестных населенных пунктов. Федеральному агентству новостей в ходе работы над материалом удалось пообщаться с людьми, которые смогли вернуться в свои дома благодаря русским.

Пожилая женщина на улице рассказала, что по приезду в Пальмиру ее встречала сирийская армия и российские военные, которые раздавали гуманитарную помощь.

Другие местные жители тоже рассказывают о важнейшей на тот момент поддержке России возвращающихся в Пальмиру беженцев.

«Слава богу, все стало хорошо… Армия помогла жителям, обеспечила безопасность тем, кто возвращается в свои дома. Конечно, русские сыграли в этом важнейшую роль, помогая сирийской армии вернуть Пальмиру.

Мы благодарим наших русских друзей за эту помощь и поддержку, оказанные сирийской армии. И, конечно, только поддержка со стороны русских до сих пор — единственная преграда для всех, кто хотел и хочет захватить Пальмиру», — рассказывает человек, которого мы встретили на улицах древнего города.

«Хауафер нами»

В прошлой части расследования мы уже публиковали фрагменты разговора с жителем Сирии, которого боевики «Исламского государства» заставили воевать в своих рядах против сирийских правительственных войск и союзных им формирований. Он предпочел не раскрывать своего имени, поэтому для удобства в тексте мы называли его Али.

По его словам, американцы не воевали против «Исламского государства», а если и наносили авиаудары по территориям подконтрольным террористам, то заранее предупреждали об этом полевых командиров.

«А вот когда нас бомбили русские, то никто не предупреждал, — вспоминает наш собеседник. — Помню, в 2015 году у нас были очень большие потери. До этого времени мы были уверены, что за два-три месяца дойдем до Дамаска. Но не дошли».

Из слов Али становится понятно, что причиной этому были не только ВКС РФ, которые наносили точечные удары по позициям террористов с воздуха, и не только российские инструкторы, которые восстанавливали боеготовность сирийской армии.

Когда наш собеседник рассказывает ФАН о боях за нефтегазовые поля в районе Пальмиры, он вспоминает, что были и другие русские, которых террористы ИГИЛ называли «хауафер нами», что переводится с арабского как «мягкие лапы». Такое название связано с тем, что русские могли незамеченными просочиться сквозь боевые порядки боевиков.

«Когда они нас хотели атаковать, они заходили с тыла. Мы их замечали, только когда они уже были на наших позициях. Русские воевали очень жестко. Шли в бой и днем, и ночью. Никто из нас никогда ничего подобного не видел. Они ориентировались лучше, чем коренные жители», — отмечает наш собеседник.

Али приводит в пример бой в горах, о котором ему рассказывали другие террористы ИГИЛ.

«Тогда русские шли в сторону Пальмиры. Наступали по горам. Братья напали на русских. В ответ русские начали отражать наше наступление огнем артиллерии. Мы тогда понесли очень большие потери. 

Братья сразу отошли на юг. И оказались в тупике. Выхода не было: ни вперед, ни назад. Тогда русские послали несколько человек, чтобы заминировать все подходы к своему тылу», — объясняет Али.

По его словам, в минировании участвовало пятеро русских. Террористы тут же накрыли их огнем.

«Двое из пятерых отступили за холм, а трое остались у нас на виду. Мы вели с ними бой более трех часов, пока не стемнело. И мы их все-таки убили. Сразу подтянулась еще одна русская группа им на помощь.  И они дрались с нами до полуночи, пытаясь вытащить своих товарищей, хотя знали, что эти трое уже убиты», — поделился с нами бывший террорист ИГИЛ.

Значение освобождения полей

Именно благодаря поддержке русских были освобождены нефтяные и газовые поля вокруг Пальмиры, что лишило террористов существенной части дохода. 

«Наши командиры сидели в больших городах вроде Ракки и Дейр-эз-Зора. Они жили комфортно. Ни в чем не нуждались. Они не были озабочены ничем, кроме нефти и газа. В городе что продашь? Ничего! Большую часть бойцов они отсылали охранять месторождения и только малую часть – на охрану блокпостов и населенных пунктов», — продолжает рассказывать Али.

Освобождение нефтегазовых месторождений провинции Хомс не только прекратило финансовую подпитку «Исламского государства» в этой части Сирии, но и позволило восстановить электроснабжение, которое во время первых лет войны практически отсутствовало на всей территории страны.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Об этом Федеральному агентству новостей в эксклюзивном комментарии рассказал Рияд Рафуль, директор  одного из департаментов генеральной нефтяной корпорации Сирии министерства нефти и минеральных ресурсов.

«В 2017 году были освобождены нефтяные и газовые поля в провинции Хомс. Это была тяжелая задача. В результате ее выполнения поля были освобождены и возвращены сирийскому народу. 

В частности, это привело к запуску газовых заводов в провинции Хомс и обеспечению электроснабжения большей части территорий Сирийской Арабской Республики. До этого на протяжение четырех лет даже в столице – городе Дамаске, электричество бесперебойно подавалось лишь несколько часов в сутки», — напоминает сирийский чиновник.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Дорога на Дейр-эз-Зор

После взятия Пальмиры успешные операции САА против ИГ следовали одна за другой. Каждая из них не обходилась без плотного участия российских сил. Благодаря работе ВКС РФ и других российских подразделений уже к концу 2017 года удалось добиться исчезновения «Исламского государства» в Сирии: террористы лишились всех территорий до реки Евфрат, за которой уже действовали США и курды.

От Пальмиры авангард проправительственных сил продолжил движение по трассе на Дейр-эз-Зор через поселение Эс-Сухне. Но, чтобы выйти к осажденному городу на западном побережье Евфрата, нужно было пройти порядка 200 километров вглубь удерживаемых джихадистами районов.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

С целью расширить фронт и избежать контратак ИГ сирийские бойцы и российские летчики занялись сначала созданием «котла» вокруг стратегического и хорошо укрепленного исламистами населенного пункта Акербат.

Освобождение этого города 2 сентября открыло русским и сирийцам путь на восток страны, в первую очередь — в Дейр-эз-Зор, на юге которого уже не один год находился в осаде террористов гарнизон местной авиабазы.

«Я такого никогда не видел»

Когда мы разговаривали с «Охотником на ИГИЛ» Мухаммадом Хусейном Ахмадом о сотрудничестве США с ИГИЛ, он поделился с нами своими воспоминаниями о боях за Акербат и русскими, которые участвовали в них на земле.

«Один из русских пытался перебежать дорогу, и снайпер попал ему в ногу: а до двора, в котором этот русский мог укрыться, оставалось метров 10, не больше. Но он упал и бежать уже не мог… Но продолжил ползти ко входу в этот дворик. И снайпер тут же ранил его второй раз. И когда русский почти подполз к забору, снайпер ранил его в третий раз. То ли в грудь, то ли в живот», — вспоминает Ахмад.

По словам «Охотника на ИГИЛ», раненый русский после третьего попадания оставался еще живым, однако во дворик заползти был уже не в состоянии. И тут в ходе боя из соседнего дворика выскочил еще один русский, упал на землю и пополз к своему товарищу, получая ранения.

«Он дополз до своего раненного друга. Несмотря на все свои собственные ранения, он поступил героически – смог затащить своего напарника в дом. Представь: он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь: дополз до раненного русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь. 

Думаю, что эти события изменили очень многое во мне самом. Я такого никогда не видел. И никогда не забуду эту картинку: он ползет, отталкивается ногами, раненная рука волочится, и за ним остается кровавая полоса такой тонкой кривой линией», — поделился с нами Мухаммад Хусейн Ахмад.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

В Акербате, как вспоминает наш собеседник, «Охотникам на ИГИЛ» удалось подбить танк террористов.

«Наш гранатометчик выстрелил по нему из РПГ и попал в правую гусеницу. Танк остановился, не смог двигаться дальше. Боевики ИГИЛ начали вылезать, мы их всех перестреляли.

Через две недели, когда я уже был в Скальбии, мы пошли на утреннее построение и увидели тот самый танк, что был подбит нами в Акербате. Он стоял на площадке. Наши русские друзья его отремонтировали и забрали… И даже написали на танке «Большой охотник на ИГИЛ». Танк передали нам. С тех пор мы в Скальбии стали настоящим батальоном. Маленькой армией», — говорит Ахмад.

Пока не кончились боеприпасы

В одном из населенных пунктов на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, контролируемой летом 2017 года боевиками «Исламского государства, мы встретились с человеком, который согласился рассказать ФАН о жизни под властью террористов.

Будучи простым сирийцем, он не знал ничего о фактах сотрудничества США с ИГИЛ. Однако хорошо понимал, что от радикальных исламистов его деревню освободили сирийская армия и русские. В ходе разговора с нашим корреспондентом он упомянул о двух русских, которых террористы взяли в плен.  

«Нашу деревню освободили только после начала наступления армии на Дейр-эз-Зор. Тогда русские наступали вместе с Сухейлем и пошли как раз на Дейр-эз-Зор. Было затишье, но ИГИЛ иногда устраивали набеги на трассу и на нашу деревню тоже», — вспоминает наш собеседник.

По его словам, террористы ИГИЛ пришли с юга, из пустыни Бадиа, чтобы атаковать сирийские войска на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, по которой как раз шла колонна: автобус с солдатами и несколько машин.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

«Боевики их атаковали. Легковые машины сумели прорваться и уехать, а автобус с солдатами – не успел. Боевики ИГИЛ начали стрелять по ним. Двое русских ехали из Дейр-эз-Зора в сторону Пальмиры. На грузовике. Они ничего не знали…

Как мне рассказывали, русские услышали звуки стрельбы и остановились и решили помочь армии. Их грузовик подбили, они выскочили и начали отстреливаться. Стреляли, пока не кончились боеприпасы», — рассказывает житель провинции Дейр-эз-Зор.

Террористы взяли их в плен и быстро ушли, забрав с собой в плен русских.

«Говорят, их обоих обезглавили. Насколько я знаю, они не отступили. Русские – очень хорошие воины. Потом русские выгнали ИГИЛ из нашей деревни меньше чем за полдня», — закончил наш собеседник.

Человек, который рассказал нам это, не смог назвать имен попавших в плен к террористам, однако по всей видимости, речь идет о двух русских добровольцах, которых СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера», Григории Цуркану и Романе Заболотном.

КАК ИГИЛ СТАЛ БОЯТЬСЯ РУССКИХ

Про двух русских вспоминает и другой герой нашего расследования — невольный боевик ИГИЛ Али.

«У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться», — объясняет Али.

По словам бывшего игиловца, даже смертники, пытавшиеся добраться на так называемых шахид-мобилях до русских, чтобы их взорвать, не достигали своей цели.

«Их сразу обнаруживала авиация и совместно с артиллерией наносила по ним точные удары. Мы такого никогда в жизни не видели: чтобы машину уничтожали со второго или третьего выстрела. В Дейр-эз-Зоре братья три раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские. Но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала. Русские все их уничтожили. Если окажешься на том месте, то увидишь – они там до сих пор лежат сгоревшие», — объяснил Али.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Забывать не следует

Все свидетельства, которые приведены в этой части расследования ФАН, в очередной раз доказывают, что Россия внесла решающий вклад в победу над «Исламским государством», в то время как США, декларируя борьбу с террористами, поддерживали и помогали ИГИЛ.

«С 2015 года начались операции России против ИГИЛ, а в 2016 году они только интенсифицировались. Освобождение Пальмиры стало первым громким успехом. Естественно, были в этой борьбе и неудачи – это потеря Пальмиры в конце 2016 года, это неудачное наступление на Табку летом 2016-го.

Но это показывает, что противником были не «мальчики для битья», а сильная военная машина, которая громила местные армии Сирии и Ирака. И тем ценнее победа над противником, который сотрясал весь Ближний Восток», — считает военный эксперт Борис Рожин.

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Он напомнил, что в начале 2017 года была повторно освобождена Пальмира, начались бои против «Халифата» в провинции Ракка, отбиты наступательные операции ИГИЛ против города Ханассер, когда боевики пытались перерезать единственную трассу снабжения сирийской группировки в Алеппо. И после того, как была выиграна битва за Алеппо, у Башара Асада освободилось достаточно много сил, которые при поддержке российского контингента ВКС и других формирований начали наступление вдоль реки Евфрат, занимая постепенно крупные города.

«К осени удалось деблокировать Дейр-эз-Зор, который героически защищался несколько лет, попутно были взяты несколько столиц «халифата» — Меядин, Маадан, Абу-Кемаль на границе с Ираком. Это привело к полному коллапсу сил ИГИЛ на территории Сирии и переходу их на нелегальное положение – произошел переход от «регулярной армии» террористов к обычной практике террористической группировки.

ИГИЛ как группировка не исчезла, но квазигосударство, которое они пытались построить на территории Сирии и Ирака, было уничтожено военным путем. И Россия сыграла здесь одну из решающих ролей, поскольку без тех ресурсов, которые она предоставляла, у сирийских и иранских союзников не было бы возможности сокрушить эту машину, которая выстраивалась несколько лет», — объяснил Борис Рожин. 

Как русские заставили ИГИЛ бояться

Эксперт отметил и очень существенный вклад российских ЧВК в уничтожение ИГИЛ.

«Те люди, которые принимали непосредственное участие в операциях, в том числе и штурмовых, также прокладывали дорогу к победе, которую Россия по праву считает своей. Этих людей забывать не следует. И я думаю, этот вклад рано или поздно признают и на официальном уровне, а памятники тем людям, которые погибли в Сирии ради этой победы, также появятся и в Сирии, и в России», — подытожил военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров