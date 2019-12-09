Как русские заставили ИГИЛ бояться

Почему террористы ИГИЛ называли русских «мягкими лапами», что такое большой «Охотник на ИГИЛ» и как сирийцы запомнили начало операции России в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Приносим извинения читателям за задержку с выходом публикации третьей части нашего материала. Задержка произошла по техническим причинам в связи с хакерской атакой на наши информационные ресурсы в ночь с пятницы на субботу.

Две недели назад, 25 ноября, Федеральное агентство новостей (ФАН) начало публиковать серию материалов о сотрудничестве США с террористической группировкой «Исламское государство1» (ИГИЛ1; ИГ1; запрещена в РФ).

За время, проведенное в Сирии, журналисты ФАН собрали обширную доказательную базу, которая частично уже была опубликована в первых двух материалах расследования: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ» и «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Однако наши источники и собеседники не только передали нам бесценные сведения о непосредственной вине США в сирийском кризисе и расцвете ИГИЛ.

Простые сирийцы, «Охотники на ИГИЛ» и бывшие боевики — все, так или иначе, говорили о том, что пока США поддерживали боевиков «Исламского государства», главной стороной конфликта, которая по-настоящему боролась с терроризмом, была Россия.

У нас накопилось достаточно материала о россиянах в САР, чтобы посвятить этому нашу третью публикацию.

Русские — наши старые друзья

Летом 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к российскому лидеру Владимиру Путину за помощью в освобождении страны от террористических группировок. Уже 30 сентября того же года по распоряжению главы РФ в Сирию на авиабазу «Хмеймим» прилетела первая группа российских военных.

О появлении россиян в САР нам рассказал житель города Джебла по имени Али.

«Вначале никто ничего не знал. Ходили только слухи, разговоры о том, что на аэродроме начали восстанавливать здания и ремонтировать взлетно-посадочную полосу. И в городе стало очень много сирийских военных. До этого их здесь столько не было. А потом мы стали наблюдать много взлетающих самолетов. Помню, в один из дней мой брат возвращался домой после обеда и по пути зашел ко мне в гости. Он сказал мне тогда, что полчаса назад видел большую колонну, выезжавшую с территории аэропорта: грузовики, бронетехника… И на одной из машин развевался флаг России», — вспоминает Али.

Собеседник ФАН объяснил, что разговоры о прибытии русских начались примерно за неделю до того, как с территории аэродрома выехала машина с российским флагом. Однако в СМИ и социальных сетях информация появилась потом.

Как утверждает Али, русские били ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусру1» (запрещена в РФ) и остальных, не останавливаясь. Они шли уверенно, оттесняя террористов.

«Русские — наши старые друзья. Мой дядя учился в России в 70-х годах. Был военным инженером. В 80-х русские построили здесь много общественных зданий. И после прибытия русских (в 2015 году. — Прим. ФАН) обстановка сразу изменилась. Они сразу начали бить террористов и боевиков, — заявил сириец. И я уверен, что и сейчас не остановятся. И я считаю, что русские отомстили террористам за моего убитого двоюродного брата и за всех наших погибших».

Двоюродный брат Али воевал в районе Абу-Духура на востоке провинции Идлиб. Он погиб в начале сентября — до начала российской операции. Однако, уверяет наш собеседник, летчики ВКС РФ (Воздушно-космические силы РФ. – Прим. ФАН.) «сполна наказали его убийц».

Ситуация была сложная

Детали о начале операции РФ Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Борис Рожин. Он сразу указал, что россияне прибыли в САР в очень сложный для страны период: правительственные войска испытывали серьезное давление сразу на нескольких направлениях, расширялась территория подконтрольная ИГИЛ, а боевики, финансируемые Соединенными Штатами, Саудовской Аравией и Турцией, теснили сирийскую армию.

«Существовала реальная угроза замыкания сирийского государства в достаточно узком анклаве в западной части страны. Военных перспектив переломить ситуацию у Сирии, даже с помощью Ирана, не было. Максимум она могла поддерживать некие фронты, но о восстановлении контроля над всей Сирией речь вообще не шла», — объяснил он.

Ситуация стала меняться только после появления россиян. Когда Москва ввела свои войска и создала полноценную военную базу «Хмеймим», начались серьезные усилия по стабилизации: активно поставлялись вооружение, техника, амуниция по линии «Сирийского экспресса» — условное название операции по доставке всего необходимого для действий ВКС и других российских подразделений в САР – не только воздухом, но и морем, через порт «Тартус».

«Уже осенью 2015 года мы увидели успешную операцию по деблокаде аэродрома «Кувейрис», которая стала первой важной победой при участии России», — вспоминает Рожин.

Конечно, были и поражения. На то же время, что и деблокада «Кувейриса», пришлась неудачная кампании САА при поддержке ВКС РФ в Северной Хаме. Тогда правительственные войска Сирии понесли большие потери в живой силе и технике: оборона боевиков оказалась достаточно мощной за счет завезенных им американских противотанковых комплексов TOW.

«Но это опять же показывает, насколько ситуация была сложная, решить ее с наскока было невозможно и потребовалась дальнейшая системная работа, чтобы добиться коренного перелома в сирийской войне», — указал эксперт.

Защитники христианского мира

На севере провинции Хама есть христианский город Скальбия, который является родиной «Охотников на ИГИЛ». Центром наиболее ожесточенных боев с террористами Скальбия стала в 2015–2016 годах: боевики так называемой «умеренной оппозиции» и террористы «Джебхат ан-Нусры» интенсифицировали обстрелы мирного города. Скальбия оказалась на первой линии фронта в провинции Хама: после того, как под ударами исламистов пал Идлиб, а сирийская армия не смогла прорвать оборону джихадистов в долине Аль-Габ, христианский город стал главной целью для боевиков.

За четыре года прифронтовая Скальбия пережила несколько сотен обстрелов разной степени интенсивности. 30 мая 2016 года по позициям сирийской армии в Скальбии было выпущено несколько снарядов. Кроме того, телеканал «Аль-Алам» сообщил о том, что в результате еще одного обстрела несколько снарядов угодили в здание национальной больницы. 7 июня 2016 года террористы «Джебхат ан-Нусры» предприняли новые атаки на Скальбию, в результате чего погибли несколько человек. 24 августа 2017 года боевики радикальной оппозиции нанесли несколько ракетных ударов по населенному пункту, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов Сил национальной обороны Сирии (NDF). За время войны в городе погибло больше 100 мирных жителей. В основном террористы наносили удары из расположенного в 20 километрах от Скальбии города Аль-Латамина.

Несмотря на то, что Скальбия с самого начала войны подвергалась постоянным обстрелам и нападениям террористов, в сам город радикалы так и не зашли. Местные силы смогли отстоять Скальбию при поддержке России.

«Охотник на ИГИЛ» по имени Тони рассказал Федеральному агентству новостей о том, что происходило в его родном городе до начала военной операции России в Сирии. Рядом с местом, где он жил, находились позиции боевиков «Джейш аль-Изза», которые позиционировались как «умеренная оппозиция».

«Но мы знали, что они террористы, которые режут головы, как ИГИЛ, а то и чаще. Террористы хотели зайти в город Скальбия. Они хотели разрушить город и убить всех. Особенно христиан. В тот момент все жители так и говорили: «Аль-Изза» хотят нас прогнать из города и убить». Их командир Джамиль ас-Салех еще выложил в Интернет видео, в котором издевался над сирийской армией. Говорил: «Никто вам не поможет. Вы уже проиграли войну. И выбирайте, как будете умирать: сами себя убьете или мы вас убьем», — вспоминает Тони.

А потом внезапно в Скальбии оказались русские. Тони увидел их в церкви в один из воскресных дней.

«В церковь вошли сразу 30 человек в военной форме, с бородами и в разгрузках. Вошли, стали креститься, читать молитвы. Наш святой отец Абу Фади тогда сказал, что русские пришли по воле божьей защищать нас и защищать христиан. Все люди в церкви, а потом и во всем городе, очень обрадовались. Потому что русские воины – воины самого могучего государства — пришли защитить нас. Потом они сразу начали строить укрепления, копать траншеи, насыпать брустверы и ставить бетонные бункеры», — рассказал Федеральному агентству новостей Тони.

По словам жителя Скальбии, русские не только сами противостояли террористам, угрожавшим Скальбии, но и обучали местные силы военной науке и организации обороны.

«Тренировали нас… Помню, дня через три-четыре на нас начали наступать террористы. Пытались зайти в город. Мы жестко сопротивлялись. До этого мы, как правило, отступали, но в этот раз не отступили. Это было итогом тренировок с русскими», — считает «Охотник на ИГИЛ».

Тони до сих пор, кажется, удивляется тому, как русские сражались с террористами.

«Они как будто воевали за свои собственные родные дома. А их семьи и дома – далеко отсюда… И они воюют действительно жестко. Даже жестче, чем мы. И мы уверены, что они воюют не за деньги. Они воюют из принципа. Они воюют везде, где есть необходимость бороться с террористами. Даже если они знают, что понесут потери, они воюют любой ценой», — уверен наш собеседник.

Окончательное освобождение Пальмиры

В начале 2017 года случилось решающее событие, которое разворачивалось на другом фронте войны, – окончательное освобождение Пальмиры. Успеху этой операции также способствовали российские летчики.

Пальмира была для «Исламского государства» не только ключевым транспортным узлом, через который пролегают дороги во все регионы САР, но и важнейшим источником незаконного заработка: в предместьях находятся крупные нефтегазовые месторождения, вывоз ресурсов с которых позволял «халифату» пополнять бюджет.

Вернуть древний город по-настоящему удалось только со второго раза. Первое наступление против ИГ разворачивалось в марте 2016 года. ВКС РФ внесли ключевой вклад в успех предприятия — в последние дни операции российские самолеты совершали по 40 боевых вылетов, уничтожая террористов. Однако сирийские военные недостаточно закрепились в городе и окрестностях, которые до сих пор окружали джихадисты. В результате контратаки боевиков 11 декабря 2016 года Пальмира была вновь захвачена «Исламским государством».

Однако буквально через несколько дней армия САР при поддержке российских ВКС в небе и союзных подразделений на земле запустила контрнаступление на Пальмиру. В самом начале российским и сирийским силам удалось отбить у террористов ключевые высоты к западу от Пальмиры, не допустить захвата аэродрома «Т-4» и дальнейшего продвижения ИГИЛ в сторону Хомса.

Наступательная операция против террористов ИГИЛ должна была идти широким фронтом с последовательной зачисткой господствующих высот. К 15 февраля передовые части САА и подразделения ССО РФ, прикрываемые с воздуха российскими ВКС, атаковали исламистов, двигаясь вдоль главного шоссе, всего в 20 километрах от города. Еще через два дня авангард операции действовал уже в 17 километрах от Пальмиры, а к 22 февраля подошел к самой ее окраине.

1 марта российские и сирийские бойцы уже были в городе. Им удалось занять цитадель Пальмиры (Калаат-Тадмор) и господствующие высоты, что позволило установить огневой контроль над населенным пунктом. Зачистка самого города от боевиков ИГ заняла меньше суток, и уже 2 марта 2017 года Пальмира была полностью освобождена — на этот раз окончательно.

Джихадисты начали спешно выводить свои бандгруппы еще после утраты контроля над цитаделью. Сирийская артиллерия и ВКС РФ открыли огонь по колоннам террористов, когда те пытались бежать на север от древнего города и в сторону Дейр-эз-Зора.

Такой стремительный штурм спас сохранившиеся в Пальмире памятники ЮНЕСКО, поскольку при отступлении боевики не успели разрушить все древние монументы. Однако многие дороги и артефакты джихадисты все же успели заминировать. Так, например, взрывом СВУ ИГ была целиком уничтожена центральная часть сцены древнего амфитеатра.

Вернув Пальмиру, российские силы оставили террористов без значительной части прибыли и обеспечили Дамаску возможность начать возрождать нефтяной сектор, от которого зависят темпы восстановления страны.

Освободив нефтегазовые поля от ИГИЛ и вернув их под контроль законного правительства, Россия продолжила оказывать помощь жителям Пальмиры и окрестных населенных пунктов. Федеральному агентству новостей в ходе работы над материалом удалось пообщаться с людьми, которые смогли вернуться в свои дома благодаря русским.

Пожилая женщина на улице рассказала, что по приезду в Пальмиру ее встречала сирийская армия и российские военные, которые раздавали гуманитарную помощь.

Другие местные жители тоже рассказывают о важнейшей на тот момент поддержке России возвращающихся в Пальмиру беженцев.

«Слава богу, все стало хорошо… Армия помогла жителям, обеспечила безопасность тем, кто возвращается в свои дома. Конечно, русские сыграли в этом важнейшую роль, помогая сирийской армии вернуть Пальмиру. Мы благодарим наших русских друзей за эту помощь и поддержку, оказанные сирийской армии. И, конечно, только поддержка со стороны русских до сих пор — единственная преграда для всех, кто хотел и хочет захватить Пальмиру», — рассказывает человек, которого мы встретили на улицах древнего города.

«Хауафер нами»

В прошлой части расследования мы уже публиковали фрагменты разговора с жителем Сирии, которого боевики «Исламского государства» заставили воевать в своих рядах против сирийских правительственных войск и союзных им формирований. Он предпочел не раскрывать своего имени, поэтому для удобства в тексте мы называли его Али.

По его словам, американцы не воевали против «Исламского государства», а если и наносили авиаудары по территориям подконтрольным террористам, то заранее предупреждали об этом полевых командиров.

«А вот когда нас бомбили русские, то никто не предупреждал, — вспоминает наш собеседник. — Помню, в 2015 году у нас были очень большие потери. До этого времени мы были уверены, что за два-три месяца дойдем до Дамаска. Но не дошли».

Из слов Али становится понятно, что причиной этому были не только ВКС РФ, которые наносили точечные удары по позициям террористов с воздуха, и не только российские инструкторы, которые восстанавливали боеготовность сирийской армии.

Когда наш собеседник рассказывает ФАН о боях за нефтегазовые поля в районе Пальмиры, он вспоминает, что были и другие русские, которых террористы ИГИЛ называли «хауафер нами», что переводится с арабского как «мягкие лапы». Такое название связано с тем, что русские могли незамеченными просочиться сквозь боевые порядки боевиков.

«Когда они нас хотели атаковать, они заходили с тыла. Мы их замечали, только когда они уже были на наших позициях. Русские воевали очень жестко. Шли в бой и днем, и ночью. Никто из нас никогда ничего подобного не видел. Они ориентировались лучше, чем коренные жители», — отмечает наш собеседник.

Али приводит в пример бой в горах, о котором ему рассказывали другие террористы ИГИЛ.

«Тогда русские шли в сторону Пальмиры. Наступали по горам. Братья напали на русских. В ответ русские начали отражать наше наступление огнем артиллерии. Мы тогда понесли очень большие потери. Братья сразу отошли на юг. И оказались в тупике. Выхода не было: ни вперед, ни назад. Тогда русские послали несколько человек, чтобы заминировать все подходы к своему тылу», — объясняет Али.

По его словам, в минировании участвовало пятеро русских. Террористы тут же накрыли их огнем.

«Двое из пятерых отступили за холм, а трое остались у нас на виду. Мы вели с ними бой более трех часов, пока не стемнело. И мы их все-таки убили. Сразу подтянулась еще одна русская группа им на помощь. И они дрались с нами до полуночи, пытаясь вытащить своих товарищей, хотя знали, что эти трое уже убиты», — поделился с нами бывший террорист ИГИЛ.

Значение освобождения полей

Именно благодаря поддержке русских были освобождены нефтяные и газовые поля вокруг Пальмиры, что лишило террористов существенной части дохода.

«Наши командиры сидели в больших городах вроде Ракки и Дейр-эз-Зора. Они жили комфортно. Ни в чем не нуждались. Они не были озабочены ничем, кроме нефти и газа. В городе что продашь? Ничего! Большую часть бойцов они отсылали охранять месторождения и только малую часть – на охрану блокпостов и населенных пунктов», — продолжает рассказывать Али.

Освобождение нефтегазовых месторождений провинции Хомс не только прекратило финансовую подпитку «Исламского государства» в этой части Сирии, но и позволило восстановить электроснабжение, которое во время первых лет войны практически отсутствовало на всей территории страны.

Об этом Федеральному агентству новостей в эксклюзивном комментарии рассказал Рияд Рафуль, директор одного из департаментов генеральной нефтяной корпорации Сирии министерства нефти и минеральных ресурсов.

«В 2017 году были освобождены нефтяные и газовые поля в провинции Хомс. Это была тяжелая задача. В результате ее выполнения поля были освобождены и возвращены сирийскому народу. В частности, это привело к запуску газовых заводов в провинции Хомс и обеспечению электроснабжения большей части территорий Сирийской Арабской Республики. До этого на протяжение четырех лет даже в столице – городе Дамаске, электричество бесперебойно подавалось лишь несколько часов в сутки», — напоминает сирийский чиновник.

Дорога на Дейр-эз-Зор

После взятия Пальмиры успешные операции САА против ИГ следовали одна за другой. Каждая из них не обходилась без плотного участия российских сил. Благодаря работе ВКС РФ и других российских подразделений уже к концу 2017 года удалось добиться исчезновения «Исламского государства» в Сирии: террористы лишились всех территорий до реки Евфрат, за которой уже действовали США и курды.

От Пальмиры авангард проправительственных сил продолжил движение по трассе на Дейр-эз-Зор через поселение Эс-Сухне. Но, чтобы выйти к осажденному городу на западном побережье Евфрата, нужно было пройти порядка 200 километров вглубь удерживаемых джихадистами районов.

С целью расширить фронт и избежать контратак ИГ сирийские бойцы и российские летчики занялись сначала созданием «котла» вокруг стратегического и хорошо укрепленного исламистами населенного пункта Акербат.

Освобождение этого города 2 сентября открыло русским и сирийцам путь на восток страны, в первую очередь — в Дейр-эз-Зор, на юге которого уже не один год находился в осаде террористов гарнизон местной авиабазы.

«Я такого никогда не видел»

Когда мы разговаривали с «Охотником на ИГИЛ» Мухаммадом Хусейном Ахмадом о сотрудничестве США с ИГИЛ, он поделился с нами своими воспоминаниями о боях за Акербат и русскими, которые участвовали в них на земле.

«Один из русских пытался перебежать дорогу, и снайпер попал ему в ногу: а до двора, в котором этот русский мог укрыться, оставалось метров 10, не больше. Но он упал и бежать уже не мог… Но продолжил ползти ко входу в этот дворик. И снайпер тут же ранил его второй раз. И когда русский почти подполз к забору, снайпер ранил его в третий раз. То ли в грудь, то ли в живот», — вспоминает Ахмад.

По словам «Охотника на ИГИЛ», раненый русский после третьего попадания оставался еще живым, однако во дворик заползти был уже не в состоянии. И тут в ходе боя из соседнего дворика выскочил еще один русский, упал на землю и пополз к своему товарищу, получая ранения.

«Он дополз до своего раненного друга. Несмотря на все свои собственные ранения, он поступил героически – смог затащить своего напарника в дом. Представь: он ползет, а за ним волочится рука, в которую его самого ранили. Представляешь: дополз до раненного русского, привязал его ремнем к себе и затащил в этот двор. Мы не смогли им помочь, потому что противник вел по нам очень плотный огонь. Думаю, что эти события изменили очень многое во мне самом. Я такого никогда не видел. И никогда не забуду эту картинку: он ползет, отталкивается ногами, раненная рука волочится, и за ним остается кровавая полоса такой тонкой кривой линией», — поделился с нами Мухаммад Хусейн Ахмад.

В Акербате, как вспоминает наш собеседник, «Охотникам на ИГИЛ» удалось подбить танк террористов.

«Наш гранатометчик выстрелил по нему из РПГ и попал в правую гусеницу. Танк остановился, не смог двигаться дальше. Боевики ИГИЛ начали вылезать, мы их всех перестреляли. Через две недели, когда я уже был в Скальбии, мы пошли на утреннее построение и увидели тот самый танк, что был подбит нами в Акербате. Он стоял на площадке. Наши русские друзья его отремонтировали и забрали… И даже написали на танке «Большой охотник на ИГИЛ». Танк передали нам. С тех пор мы в Скальбии стали настоящим батальоном. Маленькой армией», — говорит Ахмад.

Пока не кончились боеприпасы

В одном из населенных пунктов на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, контролируемой летом 2017 года боевиками «Исламского государства, мы встретились с человеком, который согласился рассказать ФАН о жизни под властью террористов.

Будучи простым сирийцем, он не знал ничего о фактах сотрудничества США с ИГИЛ. Однако хорошо понимал, что от радикальных исламистов его деревню освободили сирийская армия и русские. В ходе разговора с нашим корреспондентом он упомянул о двух русских, которых террористы взяли в плен.

«Нашу деревню освободили только после начала наступления армии на Дейр-эз-Зор. Тогда русские наступали вместе с Сухейлем и пошли как раз на Дейр-эз-Зор. Было затишье, но ИГИЛ иногда устраивали набеги на трассу и на нашу деревню тоже», — вспоминает наш собеседник.

По его словам, террористы ИГИЛ пришли с юга, из пустыни Бадиа, чтобы атаковать сирийские войска на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор, по которой как раз шла колонна: автобус с солдатами и несколько машин.

«Боевики их атаковали. Легковые машины сумели прорваться и уехать, а автобус с солдатами – не успел. Боевики ИГИЛ начали стрелять по ним. Двое русских ехали из Дейр-эз-Зора в сторону Пальмиры. На грузовике. Они ничего не знали… Как мне рассказывали, русские услышали звуки стрельбы и остановились и решили помочь армии. Их грузовик подбили, они выскочили и начали отстреливаться. Стреляли, пока не кончились боеприпасы», — рассказывает житель провинции Дейр-эз-Зор.

Террористы взяли их в плен и быстро ушли, забрав с собой в плен русских.

«Говорят, их обоих обезглавили. Насколько я знаю, они не отступили. Русские – очень хорошие воины. Потом русские выгнали ИГИЛ из нашей деревни меньше чем за полдня», — закончил наш собеседник.

Человек, который рассказал нам это, не смог назвать имен попавших в плен к террористам, однако по всей видимости, речь идет о двух русских добровольцах, которых СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера», Григории Цуркану и Романе Заболотном.

КАК ИГИЛ СТАЛ БОЯТЬСЯ РУССКИХ

Про двух русских вспоминает и другой герой нашего расследования — невольный боевик ИГИЛ Али.

«У нас в отряде распространился слух о том, что русские будут штурмовать Дейр-эз-Зор, чтобы отомстить за русских, взятых нами в плен. Сначала мы смеялись над русскими, потом ненавидели. А потом стали просто бояться», — объясняет Али.

По словам бывшего игиловца, даже смертники, пытавшиеся добраться на так называемых шахид-мобилях до русских, чтобы их взорвать, не достигали своей цели.

«Их сразу обнаруживала авиация и совместно с артиллерией наносила по ним точные удары. Мы такого никогда в жизни не видели: чтобы машину уничтожали со второго или третьего выстрела. В Дейр-эз-Зоре братья три раза пытались атаковать маленький дом, в котором засели русские. Но не смогли до них добраться. Ни одна машина со взрывчаткой до дома не доехала. Русские все их уничтожили. Если окажешься на том месте, то увидишь – они там до сих пор лежат сгоревшие», — объяснил Али.

Забывать не следует

Все свидетельства, которые приведены в этой части расследования ФАН, в очередной раз доказывают, что Россия внесла решающий вклад в победу над «Исламским государством», в то время как США, декларируя борьбу с террористами, поддерживали и помогали ИГИЛ.

«С 2015 года начались операции России против ИГИЛ, а в 2016 году они только интенсифицировались. Освобождение Пальмиры стало первым громким успехом. Естественно, были в этой борьбе и неудачи – это потеря Пальмиры в конце 2016 года, это неудачное наступление на Табку летом 2016-го. Но это показывает, что противником были не «мальчики для битья», а сильная военная машина, которая громила местные армии Сирии и Ирака. И тем ценнее победа над противником, который сотрясал весь Ближний Восток», — считает военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что в начале 2017 года была повторно освобождена Пальмира, начались бои против «Халифата» в провинции Ракка, отбиты наступательные операции ИГИЛ против города Ханассер, когда боевики пытались перерезать единственную трассу снабжения сирийской группировки в Алеппо. И после того, как была выиграна битва за Алеппо, у Башара Асада освободилось достаточно много сил, которые при поддержке российского контингента ВКС и других формирований начали наступление вдоль реки Евфрат, занимая постепенно крупные города.

«К осени удалось деблокировать Дейр-эз-Зор, который героически защищался несколько лет, попутно были взяты несколько столиц «халифата» — Меядин, Маадан, Абу-Кемаль на границе с Ираком. Это привело к полному коллапсу сил ИГИЛ на территории Сирии и переходу их на нелегальное положение – произошел переход от «регулярной армии» террористов к обычной практике террористической группировки. ИГИЛ как группировка не исчезла, но квазигосударство, которое они пытались построить на территории Сирии и Ирака, было уничтожено военным путем. И Россия сыграла здесь одну из решающих ролей, поскольку без тех ресурсов, которые она предоставляла, у сирийских и иранских союзников не было бы возможности сокрушить эту машину, которая выстраивалась несколько лет», — объяснил Борис Рожин.

Эксперт отметил и очень существенный вклад российских ЧВК в уничтожение ИГИЛ.

«Те люди, которые принимали непосредственное участие в операциях, в том числе и штурмовых, также прокладывали дорогу к победе, которую Россия по праву считает своей. Этих людей забывать не следует. И я думаю, этот вклад рано или поздно признают и на официальном уровне, а памятники тем людям, которые погибли в Сирии ради этой победы, также появятся и в Сирии, и в России», — подытожил военный эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.